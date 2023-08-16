Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

16 августа 2023, 21:34

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Минобороны Армении заявило об обстреле военных в Гегаркуникской области Армении. Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе, сообщило военное ведомство Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что вечером 14 августа Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций в направлении Верин Шоржа, в результате чего ранение получил армянский военнослужащий. Его состояние оценивается как тяжелое. 15 августа Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Азербайджан обстрелял армянские позиции, расположенные на участке Норабак в Гегаркуникской области Армении, сообщило сегодня Минобороны Армении. Инцидент произошел в районе 17.30 (16.30 мск), огонь был открыт из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе. Позиции азербайджанских военных в направлении Садаракского района Нахичеванской автономной республики подверглись обстрелу в 17.00 (16.00 мск), а с 18.20 (17.20 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района (Гегаркуникский район Армении - прим. "Кавказского узла") неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - указано в сообщениях на сайте ведомства.

Минобороны Армении отвергло обвинения в обстрелах, заявив, что распространенные министерством обороны Азербайджана сообщения о том, что армянские военные открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной и юго-западной части границы, не соответствует действительности.

Напомним также, что Минобороны Азербайджана заявило сегодня о задержании члена разведывательно-диверсионной группы Гагика Восканяна. Минобороны Армении отметило, что видеозапись задержания опровергает заявление Баку о пресечении диверсионной вылазки.

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