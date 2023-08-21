Хранение селитры около АЗС в Бабаюрте возмутило Меликова

21 августа 2023, 12:48

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Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал принять меры в связи с обнаружением 12 тонн взрывоопасной селитры около двух автозаправок в Бабаюрте. Пользователи Telegram раскритиковали владельца селитры за беспечность, напомнив о гибели людей при взрыве рядом с АЗС в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокурор поручил Ростехнадзору проверить все автозаправочные станции в Дагестане.

На АЗС были соблюдены все меры безопасности и пожарные нормы, заявили в компании, владеющей автозаправкой. Следователи задержали арендатора склада с селитрой, расположенного вблизи автозаправки, сообщили силовики. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

В Бабаюрте выявлен факт хранения 12 тонн аммиачной селитры около двух автозаправочных станций, заявил сегодня со ссылкой на информацию МВД Сергей Меликов на еженедельном совещании. Он напомнил, что в Махачкале "на подобном незаконном складе загорелось и сдетонировало аналогичное вещество".

"Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы ещё похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС! После произошедшей трагедии каждый должен был пересмотреть свое отношение к тому, что происходит!" – приводит его слова администрация главы и правительства Дагестана в своем телеграм-канале.

Сергей Меликов потребовал провести тщательную проверку и принять необходимые меры. "Хочу поблагодарить местного участкового, обнаружившего склад и проявившего принципиальность. Таких ребят надо поощрять", - приводятся в публикации его слова.

АЗС не имеет отношения к взрыву, и обратить внимание стоит на бесконтрольное хранение аммиачной селитры, сказал ранее "Кавказскому узлу" соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов. "У нас аграрная республика, и эта селитра хранится у аграриев в больших количествах на открытых площадях. Надо говорить о том, как решить вот эту проблему. Или сделать так, чтобы в город не завозили. Вот о чем надо думать в контексте с этим пожаром", - сказал он.

Под публикацией, по состоянию на 12.46 мск, размещено 17 комментариев. Авторы большинства из них возмутились хранением взрывоопасных веществ рядом с АЗС.

"С ума сойти! Себя не бережёт, так хоть о людях подумали бы", - заявила, в частности, Джамиля Серажутдиновна. "На ошибках других у нас не учатся", - написал Мухтар Амиров.

"Вряд ли это единичные факты", - предположил A. K. "Ничему наш народ не учится!!! А всё потому, что наказание за загубленные жизни не строгое!" – высказал мнение пользователь с ником "Просто Я".

"Кошмар. Эти люди как ночью спят, когда подвергают других опасности?" – задалась вопросом Патимат М. "Это кошмар. Когда люди одумаются? Неужели и такой трагедии не хватает?" – возмутилась Эдельвейс.

Отметим, взрывы на АЗС в Дагестане происходили неоднократно, и власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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