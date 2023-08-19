Махачкалинцы перекрыли улицу из-за проблемы с водой и светом

19 августа 2023, 07:15

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Жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале заблокировали движение по проспекту Акушинского, потребовав от властей и энергетиков решить длительную проблему с подачей воды и электричества в их дома.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы с 9 августа как минимум четыре раза перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского и в Семендере, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои энергоснабжения, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Жители махачкалинского микрорайона "Научный городок" вечером 18 августа заблокировали движение по проспекту Акушинского. Люди, вышедшие на акцию протеста, пояснили, что у них сутками нет воды и света, сообщило сегодня ночью "Новое дело".

Видео с места акции протеста было опубликовано сегодня в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". На его кадрах показано скопление людей, с ними разговаривает мужчина в белой рубашке – судя по всему сотрудник либо энергокомпании, либо администрации города.

"Две бригады будут здесь работать, подключим все трансформаторы, линию включим, работать будем, по одному включать", – сказал он участникам акции протеста.

На 07.15 мск эта запись в паблике "Голос Дагестана" набрала 37 отметок "нравится" и 38 комментариев. Часть их авторов поддержала махачкалинцев.

"В такую жару сидеть без света не дело. Те, кто отключает, явно не сидят без света", – написала Алиса Набиевна.

"До такого состояния доведи народ, хоть капля совести была бы", – отметил Mag Dag.

Другие пользователи раскритиковали участников акции протеста. "Нужно найти способ решать проблемы, не доставляя неудобства другим простым людям", – написала Алиса Набиевна.

"Я смотрю понравилось им дороги перекрывать. Зачем создавать людям проблемы?" – задалась вопросом Диана Микаилова.

На 07.15 мск на сайтах администрации Махачкалы, "Дагэнерго" и ОАО "Махачкалаводоканал" нет комментариев относительно жалобы жителей проспекта Акушинского на проблемы с водой и светом.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Он попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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