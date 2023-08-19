Меликов охарактеризовал износ электросетей в Дагестане

19 августа 2023, 04:26

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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы, так как таким образом ситуацию с отключениями света не исправить.

Как писал "Кавказский узел", с 9 августа жители Махачкалы по меньше мере четыре раза блокировали движение на дорогах с требованием возобновить подачу электричества. Так, 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского и в Семендере, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова в Махачкале из-за проблем с электричеством. 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу в знак протеста против отключений электроэнергии. 9 августа в знак протеста махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева, заявив, что света в их домах нет уже три дня. Вечером 18 августа "Россети Северный Кавказ" отчитались об аварийных работах на подстанциях в Махачкале, в связи с чем электричество было отключено у более чем 21 тысячи горожан.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои энергоснабжения, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил 18 августа о состоянии энергетического комплекса республики. В своем телеграм-канале он рассказал о заседании президиума Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин. На нем Меликов заявил, что "плачевное состояние [энергетического комплекса] во всей наглядности показал этот жаркий август".

По словам Меликова, износ электросетей в республики "действительно немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств". Глава Дагестана уточнил, что указанные вопросы "выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти". "На мой взгляд, необходимо провести оценку по факту нынешних отключений и принять экстренные меры", - добавил Меликов.

Глава Дагестана также прокомментировал акции протеста жителей республики против отключений света. По его словам, перекрытие трасс не исправит ситуацию, "оно ее усугубит, прибавив социальную нестабильность".

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