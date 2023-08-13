Сергей Свешников. Фото: администрация Батайска

13 августа 2023, 07:14

Житель Батайска погиб в ходе СВО

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Сергей Свешников погиб в ходе военной операции, сообщили власти Батайска. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 282 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Максим Низола из Тарасовского района. Он стал, по меньшей мере, 281-м жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 47-летний мобилизованный житель Батайска Сергей Свешников, передало 12 августа издание "Панорама Ростов-на-Дону" со ссылкой на администрацию Батайска.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 282 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "22 военных из Азова погибли на Украине", "Четверо военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 августа 2023, 06:21

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13 августа 2023, 04:28

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