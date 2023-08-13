Максим Низола. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Митякинского сельского поселения от 26.06.23, https://t.me/mitsp_adm/789

13 августа 2023, 01:31

Военный из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Низола погиб на Украине, сообщила администрация Тарасовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 281 военного из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Максим Негря стал 280-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Максим Низола погиб в ходе военной операции, сообщила 5 августа администрация Тарасовского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об установке билборда в память о погибшем в станице Митякинской.

Как следует из информации на билборлде, фотографию которого опубликовала 31 июля на своем сайте газета Тарасовского района "Родная сторона", Незола служил в звании рядового, он погиб 13 июня. Ему было 36 лет.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 281 военного из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.50 мск 5 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2401 бойца с юга России, в том числе 1236 – в СКФО и 1165 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Четверо военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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