10 августа 2023, 14:57

Армянские ветераны разбили лагерь на удалении от Корнидзора

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Добровольческий отряд "Крестоносцы" отошел от Корнидзора, чтобы не обострять обстановку, сообщил сегодня его командир Саркис Погосян. По его словам, ветераны намерены действовать в рамках закона.

Как писал "Кавказский узел", командир добровольческого отряда "Крестоносцы", полковник в запасе Саркис Погосян заявил 8 августа, что ветераны карабахской войны готовы сами разблокировать Лачинский коридор.9 августа около 150 участников карабахской войны прибыло в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. Армянские силовики преградили дорогу отряду, заявил один из участников акции.

Отряд "Крестоносцы", прибывший 9 августа в Корнидзор, расположился вдали от села, заявил командир  отряда  Саркис Погосян. "Сейчас парни собираются. Мы не будем совершать никаких незаконных действий. Дайте нам несколько дней. Мы немного отошли от позиций Корнидзора, чтобы не обострять обстановку, и расположились в другом месте", - привело его слова агентство News.Am.

Глава села Корнидзор Аршак Карапетян подтвердил, что добровольцы покинули село. "Вчера пришли и ушли. У меня была 10-минутная встреча. Не могу сказать, вернутся они или нет", - приводятся его слова в публикации.

В Корнидзоре ожидают пропуска в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору 22 фуры с гуманитарной помощью. Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня власти Нагорного Карабаха заявили, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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