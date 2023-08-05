Жителей Большого Утриша возмутила незаконная парковка

05 августа 2023, 03:22

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В поселке Большой Утриш незаконную парковку открывают каждый туристический сезон, бороться с нею крайне сложно, сообщил местный житель Олег. В случае самозахвата земли необходимо обращаться в полицию и прокуратуру, отметил адвокат Тимофей Широков.

Анапские активисты сообщили 1 августа о незаконной парковке в поселке Большой Утриш. По их словам, участок земли, который находится в государственной собственности, огорожен веревкой и за стоянку на нем берут 50 рублей в час, пишет "Блокнот-Анапа".

Житель Большого Утриша Олег рассказал 4 августа корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос с незаконной платной парковкой возникает у местных жителей каждый новый туристической сезон.

«Эта территория частично в зеленой зоне, отчасти улично-дорожная, частично относится к зоне ИЖС. Сама земля принадлежит краю, так как территория является резервом заказника, несколько сот метров от границ заповедника и несколько сот метров до берега. Саму парковку делают на земле, без всякого специального оборудования», - рассказал он.

По словам активиста, юридически парковка не оформлена. «Просто натягивают на части территории между домами и дорогой трос и начинают брать деньги. От проверяющих откупаются. Никаких документов, подтверждающих право на парковку, нет. Там грунтовое покрытие. Наши активисты вызывают полицию, полиция составляет протокол, закрывает незаконную стоянку. Штраф - несколько тысяч руб. А через два-три дня всё повторяется вновь. Мужик на стоянке сидит другой, а [организаторы] та же. Полиция там постоянно не может находиться, таких сил у них нет. Ближайший опорный пункт полиции, где участковый сидит, находится в Супсехе, почти в 10 км от места», - пояснил Олег.

Он также отметил, что в курортный сезон такие незаконные парковки "открываются" сплошь и рядом. «Полиция дальше такого реагирования, как я описал выше, не идет. Для того, чтобы всерьез заниматься и доказывать факты мошенничества, должны быть задействованы силы разных подразделений полиции. А им или некогда, или неохота», - полагает он.

Краснодарский экоактивист Дмитрий Шевченко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что незаконные парковки находятся в сфере интересов экологов главным образом в том случае, если они находятся на охраняемых территориях или в охраняемых зонах. «В водоохранной зоне (до 500 метров от берега) парковка вообще быть должна на твердом покрытии, с водоотведением, чтобы не было загрязнения окружающей среды. Если какие-то лица самоуправством занимаются, надо фиксировать факты нарушений, вызывать полицию, вызывать сотрудников администрации, писать в прокуратуру и требовать возбуждения уголовного дела», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката Тимофея Широкова, при самоуправстве и фактическом самозахвате земель нужно обращаться в полицию и прокуратуру. «Вообще в данном случае вполне просматривается мошенничество. Ведь люди, захватившие участок, вводят в заблуждение других людей, которые пользуются парковкой и считают, что доверили машину на законных основаниях. А в действительности те ни за что не отвечают, пользуясь доверием, обманом берут с них деньги. Но понятно, что ответственен за это не работник на стоянке, который может сказать, что его просто наняли, а организаторы такого незаконного бизнеса по типу взимания Остапом Бендером денег за просмотр Провала. Их и нужно требовать найти», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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