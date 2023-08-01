01 августа 2023, 07:41

Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд признал виновным сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Катрычко в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений, которые могли быть использованы против безопасности России, и приговорил его к 12 годам заключения.

По версии следствия, сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края Юрий Катрычко собирал информацию, которая могла быть использована против безопасности России, и передавал ее Службе безопасности Украины. В отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене.

Краснодарский краевой суд признал Катрычко виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил к 12 годам лишения свободы, передали 31 июля "Кавказ. Реалии"*.

Защита обжаловала приговор с просьбой переквалифицировать действия сотрудника Минприроды Краснодарского края и смягчить ему наказание, но третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений, сообщил ТАСС.

Комментариев от осужденного или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля сотрудники ФСБ задержали жителя Армавира, который, по их версии, снял несколько видео с акциями протеста и планировал их передать в посольство США в Москве. Армавирцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости госизмены.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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