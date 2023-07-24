Ингушетия оказалась худшим регионом России по численности среднего класса

24 июля 2023, 01:26

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В рейтинге регионов по численности семей, относящихся к среднему классу, последние места заняли республики юга России. Меньше всего таких семей - в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по численности среднего класса за 2021 год аутсайдерами стали республики юга России. Последнее место заняла Чечня, где всего 1,5% семей можно отнести к среднему классу.

РИА "Новости" сегодня, 24 июля опубликовало новый рейтинг регионов России по численности семей, которые относятся к среднему классу. К таковым относятся семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, а также ежегодный качественный отпуск, при этом после всех ежемесячных выплат по кредитам у них остается не менее двух региональных прожиточных минимума на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно делать небольшие сбережения. За основу рейтинга взяты данные официальной статистики за 2022-2023 годы.

Среди регионов России больше всего таких семей в Астраханской области (9,2%). Регион занял 28 место. Со значительным отрывом расположилась Ростовская область (51 место), где таких семей 6,3%. Краснодарский край на 53 месте (6,1%), Волгоградская область на 60 месте (5,3%), Ставропольский край на 66 месте (4,7%), Северная Осетия на 72 месте (3,9%), Адыгея на 77 месте (3,4%), Карачаево-Черкесия на 78 месте (3,3%), Кабардино-Балкария на 81 месте (2,7%), Дагестан на 82 месте (2,6%), Калмыкия на 83 месте (2,2%), Чечня на 84 месте (1,7%), Ингушетия на 85 месте (1,4%).

Для сравнения, больше всего семей, относящихся к среднему классу, в Ямало-Ненецком автономном округе - 39,2%.

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