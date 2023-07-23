23 июля 2023, 23:28

"Ростов" лишился возможности регистрировать новых футболистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу «Ростов» регистрацию новых футболистов. Таким образом, «Ростов» не может заявить новичков на новый сезон Российской премьер-лиги.

Как оказалось, ростовский клуб не может внести в заявку на новый сезон новичков команды из‑за проблем с переводом денег «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста.

Этим летом «Ростов» привлек четверых футболистов: защитника Илью Ваханию («Зенит»), полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова (оба — свободные агенты), а также нападающего Мохаммада Мохеби («Санта-Клара», Португалия). Кроме этого, ростовчане арендовали у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова, информирует издание "Донньюс".

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему сложилась такая ситуация:

«В это межсезонье «Ростов» провёл серьёзную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде. К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует», - говорится в заявлении Арутюнянца, опубликованном на официальном сайте команды.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка в 30 матчах. 

Отметим, что в первом матче нового сезона, который состоялся сегодня, "Ростов" обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:1.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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