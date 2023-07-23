"Ростов" лишился возможности регистрировать новых футболистов

23 июля 2023, 23:28

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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу «Ростов» регистрацию новых футболистов. Таким образом, «Ростов» не может заявить новичков на новый сезон Российской премьер-лиги.

Как оказалось, ростовский клуб не может внести в заявку на новый сезон новичков команды из‑за проблем с переводом денег «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста.

Этим летом «Ростов» привлек четверых футболистов: защитника Илью Ваханию («Зенит»), полузащитников Романа Акбашева и Алексея Ионова (оба — свободные агенты), а также нападающего Мохаммада Мохеби («Санта-Клара», Португалия). Кроме этого, ростовчане арендовали у «Зенита» полузащитника Кирилла Столбова, информирует издание "Донньюс".

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему сложилась такая ситуация:

«В это межсезонье «Ростов» провёл серьёзную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде. К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков. Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует», - говорится в заявлении Арутюнянца, опубликованном на официальном сайте команды.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка в 30 матчах.

Отметим, что в первом матче нового сезона, который состоялся сегодня, "Ростов" обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:1.

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