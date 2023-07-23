Военный оштрафован в Сочи на 250 тысяч за поездку в Абхазию

23 июля 2023, 17:38

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Суд в Сочи приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей бывшего военного, признав его поездку в Абхазию нарушением требований к защите государственной тайны.

Мировой суд в Адлерском районе Сочи признал бывшего военнослужащего из ростовской войсковой части Андрея Бережнова виновным в нарушении требований к защите гостайны из-за поездки в Абхазию и назначил ему штраф в 250 тысяч рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Уроженец Волгограда Андрей Бережнов был обвинен по части 1 статьи 283.2 УК РФ (Нарушение требований по защите государственной тайны), предусматривающей от штрафа в 200 тысяч рублей до трех лет лишения свободы, следует из приговора, текст которого размещен на сайте судебного участка № 87 Адлерского района.

"Бережнов А.Ю. совершил выезд из Российской Федерации, являясь гражданином Российской Федерации, ранее допускавшемся к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством", - говорится в тексте приговора.

Согласно документу, Бережнов работал в штабе войсковой части и имел допуск к государственной тайне. Он подписал контракт о запрете на выезд из страны на пять лет, но потом уволился со службы, а позднее поехал в Абхазию "в туристических целях".

В суде бывший военный "заявил о своём полном согласии с предъявленным обвинением и подтвердил заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", указано в приговоре.

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