Жительница Сочи попросила Бастрыкина расследовать аферы с муниципальной землей

21 июля 2023, 06:17

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Сочинка Любовь Белякова седьмой год добивается расследования гибели своего сына и связывает его смерть с земельными махинациями, в которых участвовали чиновники мэрии и силовики. Никто из вероятных соучастников аферы не был опрошен следствием, заявила она в обращении к главе СКР.

"Кавказский узел" писал, что жительница Сочи Любовь Белякова с 2017 года требует расследовать гибель своего сына. Полицейский из Сочи Алексей Беляков был найден в своем автомобиле мертвым и следствие сочло его смерть самоубийством. Мать считает, что Алексей был убит, а самоубийство инсценировали.

20 июля Любовь Белякова направила отправила новое заявление на имя главы СКР Бастрыкина с просьбой провести полноценную проверку обстоятельств гибели ее сына. В нем она, в частности, просит провести дополнительную экспертизу переписок сына в мессенджере, установить людей, на чьи имена Беляков писал долговые расписки, а также опросить ряд его коллег.

Как полагает Белякова, чиновники мэрии и полиции организовали коррупционную схему торговли муниципальными земельными участками, а ее сын оказался вовлечен в эту схему и в связи с этим был убит. Женщина утверждает, что о схеме она узнала из переписок Алексея в мессенджере: он обсуждал с коллегами и другом-риэлтором чиновников мэрии, которые организовывали торги земельными участками и получали взятки за обеспечение определенного результата торгов. «Этой версии следователи категорически избегают, и назначенная экспертиза проводится так, чтобы скрыть все следы этих переписок», - пояснила Белякова.

Сочинка напомнила, что добивается расследования гибели сына седьмой год, однако люди, фигурировавшие в переписках Белякова, не были за это время даже опрошены. Доказательством намеренной фальсификации материалов Любовь Белякова называет результат судмедэкспертизы, в котором не были зафиксированы повреждения на кистях рук Алексея. «Дело возбуждено, однако неизвестно в отношении кого. Это говорит о полной недееспособности правоохранительной системы», - заявила она в обращении к Бастрыкину.

"Почти сразу после смерти Алексея его сослуживцы и руководители начали приходить ко мне с расписками, утверждая, что за Алексеем был долг. Так я узнала, что за месяц до гибели Алексей ввязался через бывшего сокурсника в тему с покупкой земельного участка для строительства многоэтажного дома. Изначально весь процесс был махинацией: выиграли все, за исключением моего сына, который набрал займов и стал должником", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В переписке Белякова фигурировал участок на Бытхе с кадастровым номером 23:49:0301016:32 с разрешением на строительство многоквартирного высотного дома. Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца, отслеживающая торговлю муниципальными землями, в сентябре 2017 года встречала объявление о продаже этого участка, который описывался как "идеально подходящий под строительство многоквартирного жилого дома"; анонимный продавец сначала просил за него 40 млн рублей, а позже снизил цену до 28 млн. При этом в апреле 2017 года этот же участок был зарезервирован распоряжением администрации Сочи под строительство детского сада на 600 мест. Активистка пыталась выяснить, почему зарезервированный под муниципальные нужды участок выставлен на продажу через сайт частных объявлений. Директор департамента имущественных отношений в 2018 году сообщил в ответ на ее запрос, что этот участок на торги не выставлялся, так как он зарезервирован под детский сад.

Участок, о котором идет речь, неоднократно пытались освоить, однако до настоящего времени никакого строительства на нем не ведется, рассказала "Кавказскому узлу" жительница улицы Ясногорской Татьяна Корбут. «Вместо обещанного детского сада - одно постановление. Этот участок - единственный зеленый уголок, который остается еще незастроенным», - пояснила она.

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