Пленные бойцы полка "Азов"* отказались признать вину в суде

20 июля 2023, 05:21

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Большинство из 22 подсудимых по делу участников украинского полка "Азов"*, которое слушается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать себя виновными.

Как писал "Кавказский узел", в мае на рассмотрение Южного окружного военного суда поступило дело 24 участников украинского полка "Азов"*.

Все они обвиняются по статьям 278 (насильственный захват власти) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней), девять из них также обвиняются по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Девять из 24 подсудимых - женщины.

На заседании 19 июля суд устанавливал личности подсудимых, которые присутствовали в зале. Большинство из них сообщили, что были или до сих пор являются военнослужащими, о принадлежности к "Азову"* при этом заявили не все.

В процессе теперь участвуют только 22 подсудимых: еще два человека, которые проходили по этому делу, были обменяны, отмечает "Интерфакс-Юг".

"Из всех подсудимых большинство не признали свою вину, несколько вину признали частично, еще несколько выразят свою позицию позднее", - цитирует агентство сообщение представителя суда.

Следующее заседание, на котором планируется допрос свидетелей, ожидается 9 августа. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями защиты подсудимых.

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