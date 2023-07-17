Директор школы в Махачкале наказана после жалоб родителей

17 июля 2023, 11:02

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Руководитель махачкалинской школы привлечена к дисциплинарной ответственности, отчиталось управление образования после жалоб родителей на поборы и поведение директора школы.

Видеообращение от имени учителей и родителей школьников опубликовано 16 июля в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны 172 тысячи пользователей "ВКонтакте". На кадрах ролика видны 15 женщин и мужчина, зачитывающий обращение.

"Мы родители и учителя 46-й школы, хотим предать огласке происходящее безобразие в школе № 46. А именно: поборы - 20 тысяч с класса, 40 тысяч с кабинета, хамство, оскорбления учеников, учителей и родителей, угрозы правоохранительными органами и ПДН, постоянные угрозы ставить на учет детей. После обращения в разные инстанции (управление образования, Следственный комитет, прокуратуру, мэрию города Махачкалы, уполномоченному по защите детей) с директором школы состоялась беседа и нам, родителям и учителям, пообещали, что ситуация изменится в лучшую сторону", - говорится в обращении.

Однако, по словам авторов обращения, ситуация не только не изменилась, но и "усугубилась вызовами родителей и учителей" в отдел силовой структуры "с целью морального и эмоционального давления". "За время ее нахождения на должности директора уволилось более 30 учителей, а также снизилась успеваемость детей. Данное обращение просим рассмотреть как заявление", - зачитал мужчина на видео.

Для проверки фактов, изложенных в обращении родителей учеников школы № 46, была проведена выездная проверка, сообщило управление образования администрации Махачкалы.

"Комиссией были организованы встречи с администрацией, педагогами и родителями МБОУ «СОШ № 46 им. М. А. Молчанова», впоследствии делегаты от родительской общественности были приглашены на встречу с и. о. начальника Управления образования Мурадом Шафиевым и представителями администрации города. По итогам проверки директор школы представлен к дисциплинарной ответственности", - говорится в публикации, размещенной 16 июля в телеграм-канале управления.

Администрации школы рекомендовано принять меры "к скорейшему оздоровлению социально-психологического климата в коллективе и родительских сообществах", отмечается в сообщении.

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