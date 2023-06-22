Схрон с боеприпасами обнаружен в Чечне

22 июня 2023, 12:26

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Силовики нашли и уничтожили в селе Янди в Ачхой-Мартановском районе схрон с оружием и боеприпасами, принадлежащий члену банды Шамиля Басаева.

По данным управления ФСИН по Чечне, силовики обнаружили схрон с боеприпасами на юго-восточной окраине села Янди в Ачхой-Мартановском районе. Тайник находился в яме на глубине около одного метра и принадлежал одному из бывших членов вооруженной группировки.

В село Янди силовики выехали после получения сведений о тайнике с оружием члена банды Шамиля Басаева. "Обнаружено и изъято: ПЗРК "Игла" в снаряженном состоянии; блок управления ПЗРК "Игла" – 1 штука; патроны калибра 7.62х54мм – 38 штук", – привела 21 июня "Чечня Сегодня" сообщение пресс-службы управления ФСИН по Чечне.

Из-за высокой взрывоопасности тайник с оружием был уничтожен на месте, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта 2020 года саперы Росгвардии обезвредили найденный в горах на юге Чечни тайник с взрывным устройством и боеприпасами.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

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