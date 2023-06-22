22 июня 2023, 12:26

Схрон с боеприпасами обнаружен в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики нашли и уничтожили в селе Янди в Ачхой-Мартановском районе схрон с оружием и боеприпасами, принадлежащий члену банды Шамиля Басаева.

По данным управления ФСИН по Чечне, силовики обнаружили схрон с боеприпасами на юго-восточной окраине села Янди в Ачхой-Мартановском районе. Тайник находился в яме на глубине около одного метра и принадлежал одному из бывших членов вооруженной группировки.

В село Янди силовики выехали после получения сведений о тайнике с оружием члена банды Шамиля Басаева. "Обнаружено и изъято: ПЗРК "Игла" в снаряженном состоянии; блок управления ПЗРК "Игла" – 1 штука; патроны калибра 7.62х54мм – 38 штук", – привела 21 июня "Чечня Сегодня" сообщение пресс-службы управления ФСИН по Чечне.

Из-за высокой взрывоопасности тайник с оружием был уничтожен на месте, сказано в сообщении.

Шамиль Басаев был руководителем штурма Грозного в августе 1996 года, организатором терактов и захвата заложников в Буденновске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году, школы в Беслане в 2004 году. А также руководителем вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году и нападения на Нальчик в октябре 2005 года. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Шамиля Басаева.

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта 2020 года саперы Росгвардии обезвредили найденный в горах на юге Чечни тайник с взрывным устройством и боеприпасами.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

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Примечание:

"Два тайника с боеприпасами найдены в Чечне и Дагестане", "Два схрона боевиков уничтожены в горах Чечни", "Тайник с оружием уничтожен в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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