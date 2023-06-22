Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации

22 июня 2023, 02:57

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Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха позволяет Армении отсрочить юридическую фиксацию невыгодных для нее договоренностей с Азербайджаном, но Баку в случае обострения сможет реализовать военно-политическое преимущество и добиться большей выгоды, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Перестрелками Баку пытается вынудить Ереван отказаться от требования гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, при этом Армения не готова к обострению конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Баку не заинтересован идти силовым путем, однако военная эскалация возможна, полагают аналитики в Азербайджане.

Регулярные обострения в зоне карабахского конфликта и на границе Армении и Азербайджана могут быть связаны с ситуацией за столом переговоров, полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его наблюдениям, во время прошлых обострений ситуации такая связь прослеживалась.

«Особенно когда ситуация подходит к определенному завершению, к подписанию новых соглашений, самым удобным способом сорвать их является создание обстановки, которая выглядит конфликтной и не способствует окончательным договоренностям. Обострение происходило в сентябре прошлого года, а в конце августа в Брюсселе была достигнута договоренность, что в ноябре стороны заключат мирный договор. Из-за очередного обострения подписание отложили», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для Азербайджана важно зафиксировать юридически договоренности, отметил Притчин. «А армянская сторона старается найти возможность уйти от фиксирования тех договоренностей, что уже в принципе достигнуты, поэтому главным интересантом обострений сейчас является Армения», - заявил он.

В то же время политолог считает, что риска серьезной эскалации конфликта сейчас нет. «В целом, баланс сил таков, что доминирующая военная сила у Азербайджана, у Армении шансов каким-то образом переломить ситуацию нет. Поэтому исход любого серьезного вооруженного конфликта заведомо известен», - резюмировал Притчин.

Обострения могут объясняться человеческим фактором, психологическим напряжением участников конфликта, считает руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков. «У кого-то, кто смотрит в прицел, сдают нервы. Тем более, иногда возникают провокации», - считает он.

В Армении "много сил с реваншистскими настроениями" и в обострениях обстановки заинтересованы, по мнению политолога, именно они. «Эти силы яро выступают против подписания мирного договора, а такие инциденты отдаляют подписание мирного договора. Даже если он будет подписан, но будет нарушаться, цена подписи будет ничтожна», - сказал Арьков корреспонденту "Кавказского узла". В то же время он не исключил, что в обострении заинтересованы "бывшие западные партнеры России".

Возможность новой эскалации аналитик связывает с границами терпения руководства Азербайджана. «Итог новой военной кампании будет не в пользу Армении, силы неравны. Есть риск, если конфликт зайдет непосредственно на территорию Армении, что придется вмешаться ОДКБ. В случае эскалации может встать вопрос о Зангезурском коридоре через Сюникскую область Армении», - подытожил Арьков.

Армения не заинтересована в военном обострении именно из-за неравенства сил, тогда как у Азербайджана просматривается определенная заинтересованность в таком развитии событий, обратил внимание старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Виктор Надеин-Раевский.

«Армянская сторона уступила уже много, в том числе, заявила о признании территориальной целостности Азербайджана. Поэтому для армян обострения выгоду не представляют, они сами несут потери в территориях, а не Азербайджан. И Азербайджан понимает, что его поддерживает Турция, Армения же внешней поддержки не получает, при этом внутренняя военная политика провальная. Имея такие позиции, Азербайджан хочет получить больше», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем политолог считает, что Азербайджан в случае эскалации "не перейдет черту". «Вряд ли Азербайджан будет захватывать территорию собственно Армении, он тоже вынужден оглядываться и на Россию, и на Европу, и на США. Правда, для Азербайджана и Турции интересен так называемый Зангезурский коридор через Сюник, а Россия заинтересована в мирном договоре и напоминает об этом и Армении», - заключил Надеин-Раевский.

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