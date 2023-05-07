Нальчанин обвинен в подготовке теракта вопреки жалобе на пытки

07 мая 2023, 13:22

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Передано в суд дело жителей Нальчика Ибрагима Бейтуганова и Далхата Ахкобекова, обвиненных в подготовке теракта в местном отделе ФСБ. Бейтуганов безрезультатно жаловался на то, что признательные показания дал под пытками, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года 20-летний житель Нальчика Ибрагим Бейтуганов стал подозреваемым по уголовному делу о подготовке теракта в местном отделе ФСБ. Ему инкриминировали незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ. Бейтуганов на первых допросах, проведенных в отсутствие адвоката по соглашению, дал признательные показания, полученные под пытками, заявили его адвокат Нарине Айрапетян и брат Исмаил.

Согласно постановлению следователя ФСБ о возбуждении дела, Бейтуганов и ещё один подозреваемый готовились к теракту. Дело было возбуждено после того, как в заброшенном доме в селе Нижний Чегем были найдены элементы для взрывчатки. "Главный довод - это признательные показания. А также срезали волосы с бороды и дали подержать стакан с водой. Это типичная схема, чтобы биологические следы обнаружить на нужных предметах", - рассказала "Кавказскому узлу" Нарине Айрапетян.

Ибрагим Бейтуганов и другой житель Нальчика Далхат Ахкобеков обвинены в подготовке теракта в нальчикском отделе ФСБ, 5 мая дело было передано на рассмотрение судье, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Заявление о пытках Бейтуганова осталось нерасследованным, рассказала изданию адвокат Нарине Айрапетян. "Несмотря на ряд соответствующих ходатайств, органы следствия длительное время не назначали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выявить следы пыток либо их отсутствие. Компетентные органы не проверили должным образом сообщение о давлении силовиков на Бейтуганова ради получения признательных показаний. При таких обстоятельствах полагаем, что имеет место ненадлежащее расследование", - сказала она.

Брат Бейтуганова Исмаил назвал уголовное дело "примером вседозволенности" силовиков. По его словам, в материалах дела появились якобы связанные с взрывным устройством 11 волосков с бороды его брата, которые могли быть взяты за месяцы пребывания Ибрагима в изоляторе и подкинутая в дом флешка с инструкциями печатными буквами - по мнению Исмаила, это сделано для того, чтобы затруднить исследование на подлинность переписки "сообщников", пишет издание.

Дело поступило в суд 4 мая, указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Ибрагиму Бейтуганову и Далхату Ахкобекову предъявлены обвинения по одним и тем же статьям УК РФ – части 2 статьи 223.1 1 , пункту "а" части 3 статьи 222.1 2 , части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 3 . Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Дата первого заседания, по состоянию на 13.00 мск 7 мая, в карточке дела не указана.

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