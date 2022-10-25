Адвокат и брат Бейтуганова назвали его признание результатом пыток

25 октября 2022, 02:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ибрагим Бейтуганов, задержанный по обвинению в подготовке теракта в отделе ФСБ в Нальчике, дал признательные показания под пытками, заявили адвокат Нарине Айрапетян и брат обвиняемого Исмаил.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о подготовке теракта в местном отделе ФСБ 21 октября возбуждено против Ибрагима Бейтуганова. Его обвиняют в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Адвокат Ибрагима Бейтуганова Нарине Айрапетян рассказала 24 октября корреспонденту "Кавказского узла", ее подзащитного изначально задержали за совершение административного правонарушения - неподчинение сотруднику полиции.

Айрапетян заявила о незаконном привлечении Бейтуганова к административной ответственности. Она также отметила, что, несмотря на заключенное с родственниками Бейтуганова, она не была допущена до защиты его законных интересов. «В делах подобной категории в полной мере ощущаешь, насколько ты мал перед государственной машиной. Несмотря на то, что родственники обвиняемого своевременно заключили со мной соглашение, я, в свою очередь, предприняла, на мой взгляд, достаточные для таких случаев меры с тем, чтобы все процессуальные действия были с моим участием, первичные допросы все же были произведены с приглашенным государственным защитником», - рассказала адвокат.

Защитник полагает, что на Бейтуганова могли оказать давление, на это указывала информация, полученная от родственников подзащитного. «Стоит ли уточнять, какие именно показания при этом дал мой подзащитный? В службу, осуществляющую предварительное расследование, было своевременно направлено соответствующее заявление, в котором сообщалось о недозволенных методах, об оказываемом давлении. Был приложен ордер на защиту. Более того, служба изготовила и направила ответ на поступившее заявление, тем самым подтвердив факт его получения до первичного допроса», - пояснила Айрапетян.

Так как в деле уже есть признательные показания, остальное - дело техники, отметила адвокат. «В настоящий момент мой подзащитный отказался от ранее данных показаний и пытается доказать свою невиновность» - подчеркнула Айрапетян.

Брат Бейтуганова Исмаил недоумевает, как Ибрагим попал в такую ситуацию.

«Ибрагим очень дружелюбный мальчик. За свои 20 лет он никого никогда не обидел. В селе каждый житель может это подтвердить и встать на его защиту, если понадобится. У него и в мыслях не могло быть то, в чем его обвиняют. Изначально его задержание было незаконным. Характеристики от администрации, Совета ветеранов, школы, молодежного совета, имама и жителей села в целом подтверждают его неспособность пойти на такое", - считает он.

Брат уверен, что Ибрагим все признательные показания дал под пытками электрическим током. "Мы как узнали об этом, сразу начали писать во все инстанции»,- отметил он.

По словам брата, Ибрагим учился в Турции туристическому бизнесу, на родине работал в строительстве, ему 20 лет, он не женат.

Адвокат указала также, что утверждать о физическом давлении можно пока исключительно со слов Бейтуганова. «Подали ходатайство на медосвидетельствование в рамках (уже поданного) заявления о пытках. Следствие говорит, что назначена экспертиза», - пояснила Айрапетян.

Она сообщила, что дважды встречалась с Бейтугановым. «Когда он был в спецприемнике. Как раз его забирали и пытали. Один раз в течение пяти часов. Так он говорит. Тогда же они вызвали адвоката по назначению на допрос (где фиксировали его признания). А меня только после этого допустили», - заявила Айрапетян.

Она также сообщила, что стороной защиты обжаловано постановление об административном аресте за невыполнение законного требования сотрудника полиции. "Среди прочих доводов жалобы указано на несоответствие времени фактического задержания времени, зафиксированному в протоколе; на отсутствие детального и точного описания обстоятельств дела; на чрезмерный и несправедливый размер административного наказания при отсутствии всяких мотивов такого решения; на существенные нарушения при составлении протокола", - пояснила Айрапетян.

Кроме того, по ее словам, была обжалована и мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сторона защиты настаивала на том, что следствием не представлено доказательств того, что обвиняемый может каким-то образом воспрепятствовать нормальному ходу следствия; что судом не проверена надлежащим образом обоснованность подозрения, не учтены данные о личности обвиняемого, не опровергнута презумпция освобождения лица из-под стражи", - отметила также Айрапетян.

Согласно постановлению следователя ФСБ о возбуждении дела, Бейтуганов и ещё один фигурант готовились к какому-то теракту. Причем дело возбуждено после того, как, по словам адвоката, в заброшенном доме в селе Нижний Чегем обнаружили элементы для взрывчатки. «Главный довод - это признательные показания. А также срезали волосы с бороды и дали подержать стакан с водой. Это типичная схема, чтобы биологические следы обнаружить на нужных предметах», - считает Айрапетян.

В настоящее время Бейтуганова увезли в СИЗО в Северную Осетию, оттуда привозят в Нальчик на следственные действия.

Комментариями представителей силовых структур по поводу обвинения, предъявленного Бейтуганову, а также слов адвоката, "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что Бейтуганов Ибрагим Расулович, 2002 года рождения был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг на своем сайте, под номером 2176.

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