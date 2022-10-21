Житель Нальчика заподозрен в подготовке к подрыву отдела ФСБ

21 октября 2022, 13:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело о подготовке теракта в местном отделе ФСБ возбуждено против Ибрагима Бейтуганова. Его обвиняют в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

По версии силовиков, Бейтуганов пытался "дестабилизировать деятельность органов власти". Уголовное дело возбуждено старшим следователем по особо важным делам следственного отдела Управления ФСБ по республике.

При избрании меры пресечения адвокат заявил, что судом не проверена обоснованность подозрения в совершении Бейтугановым преступлений. Также защита указала, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Следствие не привело конкретных фактов, свидетельствующих о его намерении скрыться.

Суд не проверил заявление о давлении силовиков на Бейтуганова ради получения признательных показаний, утверждает адвокат, информирует сегодня, 21 октября издание "Кавказ.Реалии"*, не сообщая фамилию адвоката и дату принятия решения об аресте.

Отметим, что Бейтуганов Ибрагим Расулович, 2002 года рождения был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг на своем сайте, под номером 2176.

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