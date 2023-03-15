Последствия тяжелой травмы и контузия не помогли волгоградцу оспорить решение о мобилизации

15 марта 2023, 14:03

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Житель Волгоградской области Николай Дорофеев попытался оспорить в суде решение о мобилизации. Призывная комиссия и военкомат не учли его заявление о повреждении голени в ДТП, после которого на ногу была установлена металлическая конструкция, заявил он. Рассмотрение иска проходило без участия Дорофеева, поскольку он получил тяжелую контузию в зоне СВО. Однако суд встал на сторону военкомата.

Первое судебное заседание по административному иску 49-летнего Николая Дорофеева, призванного в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, началось сегодня в 9:30 мск. Иск поступил в суд 1 февраля. В зале заседаний присутствовали представитель истца, адвокат Вадим Гончаров и представитель ответчика - военком Городищенского и Дубовского районов Сергей Юдин. Истец и другие ответчики - военком области и представитель районной призывной комиссии - на заседание не явились, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председательствующий судья Роман Будай заявил о начале рассмотрения дела по существу. Адвокат Вадим Гончаров рассказал, что его подзащитный женат, воспитывает двух детей. 27 сентября 2022 года Дорофеев был призван на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. В военном билете Дорофеева стоит штамп о том, что призывная комиссия проходила 28 сентября. В тот день он устно сообщил членам призывной комиссии о своем заболевании - у него повреждена голень в результате ДТП в 2010 году. На голени установлена металлическая конструкция, которая, по мнению истца, является препятствием для прохождения воинской службы, рассказал адвокат.

По его словам, Дорофеев попросил членов призывной комиссии предоставить ему возможность пройти медицинскую комиссию. Ему ответили, что медицинскую комиссию он пройдет в воинской части, в которую его командируют. Но в воинской части медкомиссии не было. Мобилизованного Дорофеева 8 октября отправили в зону СВО. В ходе проживания в полевых условиях и во время боевых действий у него обострились боли в поврежденной голени, сказал Гончаров.

"Мы не можем подтвердить факт обращения Дорофеева в призывную комиссию и к командованию воинской части по поводу прохождения медкомиссии, так как он рапорты не подавал. Когда 26 декабря он вернулся в Камышин в составе своей части, прибывшей на ротацию, он написал заявление в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона с просьбой предоставить ему возможность пройти ВВК (обращение от 30 декабря). Но ответа из прокуратуры мы до сих пор не получили", - рассказал судье адвокат истца.

По данным защитника, Дорофеева повторно отправили в зону СВО. В январе он получил тяжелую контузию. Его доставили в волгоградский госпиталь для прохождения лечения. Неделю назад его выписали из госпиталя и направили в санаторий для реабилитации. Поэтому Дорофеев не присутствовал на заседании. Представитель Дорофеева озвучил исковое требование - признать его призыв на военную службу по мобилизации незаконным.

Судья спросил, по какой причине административный иск не был подан в суд в положенный трехмесячный срок. Гончаров пояснил, что, находясь в зоне СВО, Дорофеев не мог этого сделать. Представитель истца попросил суд восстановить срок обращения в суд. Судья узнал мнение военкома, и тот ответил, что не считает уважительной причиной пребывание в зоне СВО. "Там (в зоне СВО) военнослужащие имеют возможность писать рапорты и заявления командованию части. Нет оснований таких, чтобы не отправлять рапорт", - пояснил военком.

Судья решил, что участие в боевых действиях в зоне СВО является уважительной причиной, и восстановил срок для обращения в суд с исковым заявлением.

Военком сообщил судье, что намерен приобщить к делу "документы ограниченного доступа". В связи с этим судья объявил заседание по делу Дорофеева закрытым и потребовал от корреспондента "Кавказского узла" покинуть зал.

После суда Вадим Гончаров сообщил, что суд отказался удовлетворить исковое требование. "Отказали нам. Районный военкомат подстраховался. Все, кто приходил по призыву, расписывались в журнале, что от них заявлений (о желании пройти медкомиссию) не поступало. Когда Дорофеев ко мне обращался за помощью, он и не помнил, что он там подписывал. Стресс, ажиотаж. Никаких объяснений от членов призывной комиссии, за что расписываются. Военком предоставил суду копию этой выписки из журнала с подписью Дорофеева. Суд в результате отказал нам в удовлетворении иска", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что не видит смысла обжаловать решение суда, "потому что в данном случае у них [у ответчика] доказательства железобетонные - подпись Дорофеева в журнале".

Проведение медицинского освидетельствования мобилизованных граждан проводится в соответствии со статьей 5.1. Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе № 53-ФЗ ("Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв") и с Положением о военно-врачебной экспертизе №565, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Дорофеева.

"Как мы видим, Дорофеев устно объявил призывной комиссии о желании пройти медкомиссию. Письменно это нигде не зафиксировано. Более того, он, не глядя, расписался в журнале об отказе от медосвидетельствования. Дело в данном случае считается проигранным. Есть надежда, что после лечения тяжелой контузии ВВК может признать его негодным к воинской службе", - отметил Сергей Иващенко.

Напомним, в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

Так, в феврале Волгоградский гарнизонный военный суд оставил без удовлетворения иск мобилизованного, несмотря на наличие хронических заболеваний, Дмитрия Денисова, который оспаривал законность мобилизации без медицинского обследования.

Ранее житель Волгограда Глеб Гузенко потребовал признать недействительным заключение военно-врачебной комиссии и решение о мобилизации. Комиссия признала его годным к службе с незначительными ограничениями.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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