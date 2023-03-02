Батыр Боромангнаев вылетел в США после задержания в Монголии

02 марта 2023, 00:36

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Власти Монголии отказались от планов депортировать калмыцкого активиста Батыра Боромангнаева. После переговоров с участием монгольских политиков и правозащитников Боромангнаеву позволили вылететь в США.

Как писал "Кавказский узел", калмыцкий активист Батыр Боромангнаев прилетел из Казахстана в Монголию, где планировал запросить политическое убежище, но пограничники не выпустили его из аэропорта. Боромангнаев заявил, что силовики угрожали ему депортацией в Россию.

Лидер калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев с февраля 2022 года подвергался преследованию из-за своей активистской деятельности и публикаций в соцсетях. 28 февраля 2022 года силовики принудительно доставили его в отдел полиции после того, как сфотографировал участника пацифистского пикета.

Батыр Боромангнаев, который вынужденно провел пять суток в транзитной зоне аэропорта имени Чингисхана, смог вылететь в США рейсом авиакомпании Korean Air, сообщил со ссылкой на монгольских активистов местный ресурс Middle Asian Daily News. Активисты, которые выступали в поддержку Боромангнаева, утверждают, что информация получена от силовика, работающего в аэропорту.

Информацию о том, что Боромангнаев вылетел в США, подтвердило вечером 1 марта движение "Лига Свободных Наций", чьи активисты участвовали в судьбе политика. В публикации движения отмечается, что вылету Боромангнаева из Монголии предшествовал "сложный переговорный процесс, в который было вовлечено множество людей и институций".

"Пускай Монголия и не смогла предоставить политическое убежище деятелю калмыцкого национального движения, чего все мы так желали, однако Улан-Батор занял принципиальную позицию – не выдавать России (пусть и транзитом через Казахстан) калмыцкого политика", - отмечается в Telegram-канале движения.

Среди высокопоставленных политиков, которые участвовали в судьбе Боромангнаева, была, в частности, вице-спикер парламента Монголии Салдан Одонтуяа, которая встретилась с калмыцким активистом в аэропорту по его просьбе, сообщило 1 марта издание CentralAsia.media.

Юридический консультант вице-спикера парламента Батбаяр Батболд, который оказывал правовую помощь активисту из Калмыкии, опубликовал в своем Facebook* фото Салдан Одонтуяа и Батыра Боромангнаева, отметив, что они "свободно говорили о людях и правах человека". Утром 1 марта он опубликовал еще одно фото активиста, пожелав ему "счастливого пути".

Сам Батыр Боромангнаев по состоянию на 0.16 мск 2 марта не публиковал на своей странице в Facebook* новой информации о своем местонахождении и статусе.

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