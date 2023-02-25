Траурные мероприятия прошли в Грузии в годовщину советской оккупации

25 февраля 2023, 17:45

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Мероприятия памяти погибших в боях с Красной армией прошли сегодня в Грузии по случаю 102-й годовщины тех событий. В связи с траурной датой приспущены флаги на дипломатических представительствах Грузии за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", с 2010 года 25 февраля отмечается в Грузии как День советской оккупации. В этот день приспускаются государственные флаги, а жители отдают дань памяти юнкерам, погибшим в 1921 году в боях с Красной армией на подступах к Тбилиси.

Вторжение частей 11-й Красной армии в Грузию произошло в феврале 1921 года. Cопротивление грузинской армии, добровольческих отрядов и юнкеров было подавлено. 21 апреля 1921 года в Грузии была сформирована советская власть, подписан Декрет о создании Народных комиссариатов Грузинской Советской Социалистической Республики. В течение почти трех лет до этого на территории страны действовала Грузинская Демократическая Республика, провозглашенная 26 мая 1918 года. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отмечали, что в контексте российско-грузинских отношений можно говорить о том, что независимость Грузии остается под угрозой.

Государственные флаги сегодня приспущены на зданиях в Грузии в связи с Днем советской оккупации, сообщает "Новости Грузия".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе возложили венки к мемориалу юнкеров, погибших 102 года назад, информирует на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Государственные флаги также приспущены на всех государственных учреждениях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом, пишет "Грузия Online".

Автор блога "BERG...man Tbilisi" на "Кавказском узле" в своем посте "День советской оккупации Грузии и лозунг: обратно домой, в Европу" сегодня предложил поучаствовать в дискуссии о том, возможно ли было тогда Грузии и всему Южному Кавказу пойти не по пути советской России. "И от кого это зависело, от Европы, России или может молодых республик Южного Кавказа?" – написал он.

Напомним, в 2021 году траурное мероприятие к столетию оккупации Грузии провела в Тбилиси НПО "Сирцхвили" ("Стыдно"). В школьной программе события 1921 года освещены "очень скудно", рассказали жители Тбилиси.

"Просто рассказывают о том, что в 1921 году была война, во время которой была захвачена Грузия. Но ничего не говорят о тех потерях, которые понес народ, ничего не говорят о том, что против захватчиков встали на севере жители Мтианети, а на юге - кахетинцы, и оба восстания были утоплены в крови. Все это я узнал уже после школы", - рассказал, в частности, житель Тбилиси Соломон.

Взятие Тбилиси частями Красной Армии в 1921 году - важный элемент исторической памяти для грузинского народа, но представления о масштабах сопротивления советскому наступлению в массовом сознании искажены, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские историки в 2019 году. Термин "советская оккупация" не историчен, отметил, в частности, старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Михаил Волхонский. "В советском руководстве Грузии были в основном сами грузины. Фактически речь шла о конфликте между не очень представительной частью грузинского истеблишмента, каким было меньшевистское правительство, и большевистской частью грузинской общественности", - сказал он "Кавказскому узлу".

В грузинской историографии превалирует взгляд, что Грузинская демократическая республика является предтечей современной Грузии, при этом советский период игнорируется, указал историк. "Но ведь если откинуть эпоху советской Грузии из памяти, то придется откинуть огромный пласт культуры грузин — литературы, кинематографии, театра. И то общество, та интеллигенция, что была сформирована в Грузии к 1990-м годам, идет из советского прошлого. От этого никуда не денешься", - сказал Волхонский.

События, предшествовавшие советизации Грузии, историк Вадим Муханов расценил как политический конфликт между двумя частями грузинского общества. Лидеры первой республики - Ной Жордания, Ной Намишвили, Евгений Гегечкори, Ираклий Церетели, многим из которых довелось бежать в конце 1917 года из Петрограда, - находились в жестком конфликте и с грузинскими, и с негрузинскими большевиками, при этом процесс советизации Южного Кавказа в целом контролировали большевики грузинского происхождения.

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