Жители шахтерского поселения потребовали обещанной газификации

16 февраля 2023, 04:06

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Комиссаровское сельское поселение вновь исключили из программы газификации, которой жители требуют уже 27 лет, заявил Геннадий Чернов из поселка Розет на одиночном пикете. Жители поселения поддержали пикетчика и пожаловались на катастрофическое состояние коммунального хозяйства.

Как писал "Кавказский узел", житель Розета (Комиссаровское сельское поселение) Геннадий Чернов в течение нескольких лет выходит на одиночные пикеты, требуя газифицировать поселок. По словам активиста, поселок обещали газифицировать еще в 1995 году, когда закрывались шахты, однако газопровода до сих пор нет, а выдачу угля для отопления домов бывшим шахтерам сократили. К весне 2022 года никаких подвижек с газификацией не было, несмотря на обещание властей.

Геннадий Чернов 15 февраля провел в Розете очередной одиночный пикет: мужчина вышел к местному клубу с плакатом, обращаясь к губернатору Ростовской области с призывом ускорить газификацию.

Чиновники сообщали, что поселок Розет и хутор Тацин планируется газифицировать в 2022 году, потом заявляли, что газопровод проведут в 2023 году, отметил Чернов. "Но недавно я пошел на прием к депутату Заксобрания Ростовской области Сергею Михалеву и от него узнал, что нашего поселения в программе газификации вообще нет. После этого я решил проводить пикеты", - пояснил Геннадий корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер выразил возмущение, что жителей поселка "27 лет обманывают", обещая решить проблему. "Мы живем в ужасных условиях, в квартирах и домах холодно. Когда были морозы, в школе температура в классах падала до 12 градусов, приходилось срочно принимать меры: ставили обогреватели, обклеивали старые рамы. То же самое в многоквартирных домах: людям приходится тепло одеваться, включать дополнительно обогреватели. Такая ситуация повторяется из года в год", - сказал он.

Пикетчик напомнил, что норму выдачи пайкового угля бывшим шахтерам - к их числу принадлежит и сам Чернов, - снизили с 6 до 4 тонн. Теперь им приходится докупать минимум две тонны угля по 13-15 тысяч рублей каждый год.

"У меня уходит за сутки 5-6 двенадцати литровых ведер, чтоб отопить дом. Того угля, что выдают, не хватает. Каждый год я покупаю 2-3 тонны угля, для меня, как для пенсионера, это очень накладно. Проработал всю жизнь проходчиком, а пенсия у меня небольшая", - рассказал брат пикетчика Александр Чернов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что без газа очень трудно приходится всем жителям поселка. Все местные жители, проходившие мимо Геннадия Чернова во время его пикета, выражали ему поддержку.

"Нам очень нужен газ, но пока только мы слышим одни обещания. Я бывший шахтёр и мне хоть выдают уголь, а тем, кто не работал на шахте, очень трудно приходится. Поэтому я Чернова полностью поддерживаю", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Иван Гончаров.

"Я живу в хуторе Тацин, очень красивое и хорошее место, но поселок не газифицирован, угля не хватает. Я считаю, что газификация должна быть, все жители наших поселков хотят этого и просят. Государство должно обратить внимание на нашу просьбу", - считает Геннадий Комиссаров.

Хутор Тацин давно ждет газификации, его жителям приходится отапливать дома дровами, когда кончается уголь, рассказала местная жительница, пенсионерка Нина Долгопятова.

"Дрова собираем по лесопосадкам или покупаем. Уголь стоит дорого, брала последний раз по 10 тысяч за тонну, а нужно больше 4 тонн: в общем 50 тысяч за уголь в год нужно отдать, что для меня, пенсионерки, очень большие деньги. Мне 86 лет, была медработником, поэтому уголь пайковый мне не положен. Пенсия небольшая, так еще мне составляет труда наколоть дров, принести угля, вынести жужалку (перегоревший уголь - прим. "Кавказского узла"). Газ очень облегчил бы жизнь. По моей улице пять брошенных домов, я среди них живу: люди умирают или уезжают отсюда, а был бы газ, возможно наоборот стали бы приезжать к нам в хутор", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее соседка, пенсионерка Валентина Кулешова также посетовала на трудную жизнь. "Пенсия маленькая, всего 15 тысяч, денег хватает с трудом. Дрова приходится ходить собирать. Людей сейчас в хуторе мало, все, кто может, уезжают. Работы тут нет, шахта давно закрыта", - подтвердила она.

Поселки Розет и Коммисаровка вместе с хутором Тацин образуют фактически единое Комиссаровское сельское поселение, все три населенных пункта расположены вплотную друг к другу. Коммунальная инфраструктура во всем поселении сильно изношена, из-за регулярных аварий на водопроводных сетях вода течет по улицам, делая дороги непроходимыми.

"Я ехал из Тацина в Розет, из-за аварии на сетях не смог проехать, чуть не застрял. Пришлось делать большой круг, чтобы объехать, но на объезде через Комиссаровку тоже в двух местах прорыв и стоят лужи", - пожаловался Геннадий Комиссаров.

"В администрации знают об этом, но не хотят заниматься. Это не первый год все течет, а с каждым годом аварий становится больше и случаются они чаще. Газа нет, скоро трубы сгниют и нам обрежут воду, потом останется выключить свет и забыть про наши поселения", - посетовал Геннадий Чернов. Он отметил, что одна из недавних аварий произошла недалеко от местного кладбища и вода достаточно долго размывала могилы.

Его поддержал проезжавший мимо Роман Лобинов. "Вода тут течет регулярно, порядка трех аварий на улице Зайцева и по Московской течет уже 10 дней. Людям ходить неудобно и технику гробим. Я вчера застрял в колее, которую промыла текущая вода, чуть машину не поломал. Вода течет, дороги разбиты, газа обещанного нет, а ещё проблема с вывозом мусора, его некуда выкидывать. Был у главы поселения, она обещала поставить бак, но 10 дней прошло, бака нет. Мусор перестали вывозить, ссылаясь на то, что сюда ни трактор, не машина не проедет", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Баба Нина Долгопятова, также пожаловалась что весь посёлок затапливает из прогнивших труб, и то, что мусор после того как сменился оператор, не вывозят уже пол года. При этом квитки приходят регулярно, а сейчас ещё и цену подняли за услугу, которую не предоставляют, пожаловалась женщина.

В районной администрации корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что поселения нет в программе газификации. По словам чиновников, из программы его пришлось исключить по требованию "Газпрома" из-за неправильно составленных документов. "Приведем документацию в порядок и снова включим в программу газификации", - заявили в администрации, не уточнив, когда это произойдет.

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