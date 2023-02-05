Два призывника оштрафованы в Карачаево-Черкесии за отказы от повесток

05 февраля 2023, 18:30

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Суд в Карачаево-Черкесии назначил штрафы двум призывникам, посчитав уклонением от службы их отказы взять повестки в военкомат.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во время частичной мобилизации были зафиксированы неоднократные случаи призыва без медобследования, рассказали "Кавказскому узлу" правозащитники.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации, - "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Два жителя Карачаево-Черкесии получили штрафы, поскольку суд признал их виновными в уклонении от военной службы из-за отказов взять повестки в военкомат, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Один из призывников отказался от получения повестки и не явился на призывные мероприятия, после чего, по данным прокуратуры республики, суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей, пишет издание.

Обвиняемый - житель села Пристань Прикубанского района, райсуд признал его виновным по части 1 статьи 328 УК РФ 1 . Суд пришел к выводу, что призывник отказался от получения повестки и не явился в военный комиссариат, говорится в сообщении, размещенном 1 февраля на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Другой житель республики, Кемал Гочияев, был обвинен в аналогичном преступлении и оштрафован на 25 тысяч рублей. Гочияев ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без доказывания его вины в суде, поэтому ему назначили минимальное наказание, информирует издание.

Дело Кемала Гочияева, обвиненного по части 1 статьи 328 УК РФ, рассматривал Прикубанский райсуд. Согласно приговору, опубликованному в карточке дела 12 января, Кемал Гочияев получил под роспись повестку в военкомат Прикубанского района, но не явился туда. Позднее, находясь в здании военного комиссариата Прикубанского района, подсудимый отказался получать под роспись повестку. "Тем самым умышленно уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы", - говорится в тексте приговора.

Суд учел признание и раскаяние подсудимого, но не нашел в деле ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. "Наказание в виде лишения свободы не подлежит назначению Гочияеву К.А., поскольку наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств", - указал судья и назначил подсудимому штраф.

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