Кадыров получил награду от Росгвардии

28 декабря 2022, 21:26

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Рамзан Кадыров получил сегодня медаль Росгвардии "За боевое содружество", которая вручается за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества, в том числе с другими странами. В этом году Кадырову присвоены звания генерал-лейтенанта и генерал-полковника, а также вручен орден Александра Невского.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника. По его словам, об этом его лично проинформировал президент России. При этом погоны генерал-лейтенанта Кадыров получил 7 апреля. В сентябре и октябре Кадыров, который активно освещает на своих страницах в соцсетях ход военной операции, а также регулярно отчитывается об отправке на Украину новых подразделений и добровольцев, несколько раз выступал с жесткой критикой действий Минобороны на Украине.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поспорили о мотивах присвоения нового звания главе Чечни. Через присвоение нового звания Кадырову, активно критикующему Минобороны, Путин отправил месседж армии, уверен Алексей Малашенко. Звание генерал-полковника стало лишь свидетельством признания заслуг Кадырова в военной операции, возразил Сергей Жаворонков. Такого быстрого получения звания генерал-полковника после становления генерал-лейтенантом не было даже в СССР, указал полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Он предположил, что в будущем Кадыров может занять пост в Росгвардии.

Рамзан Кадыров получил сегодня ведомственную медаль Росгвардии "За боевое содружество". Ее вручил директор Росгвардии Виктор Золотов на открытии комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по Чеченской республике. Золотов подчеркнул, что награда вручается за "оказание содействия выполнению задачи и осуществление полномочий, возложенных на войска национальной гвардии РФ" со стороны главы Чечни, проинформировало сегодня РИА "Новости".

Рамзан Кадыров также похвалился новой наградой. "Виктор Васильевич вручил мне почётную ведомственную награду - медаль "За боевое содружество"", - написал он в своем Telegram-канале.

Медалью "За боевое содружество" "награждаются военнослужащие, сотрудники, федеральные государственные гражданские служащие и работники войск национальной гвардии Российской Федерации за укрепление боевого содружества и военного сотрудничества, в том числе с другими дружественными государствами", указано на сайте Росгвардии.

Кадыров отчитался и о новом здании, на открытие которого в Чечню прибыл Золотов. "Здание представляет из себя двухэтажное сооружение с тремя блоками. В нем находятся рабочие кабинеты, учебный класс и актовый зал на 96 посадочных мест. Во второй и третий блок также входят рабочие кабинеты, учебные классы и довольно просторные казармы на 100 и 60 человек. Имеется здание КПП, пункт технического осмотра и ремонта техники на четыре бокса и навесы для стоянки служебного автотранспорта", - указал он в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля Рамзан Кадыров сообщил, что по представлению вице-премьера России Марата Хуснуллина указом президента награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение".

Социально-экономическое развитие Чечни, получающей многомиллиардные дотации, выглядит несерьезным основанием для награждения Рамзана Кадырова орденом, указал политолог Дмитрий Орешкин. По экономическим показателям Чечня не выделяется среди других регионов, подтвердил экономист и географ Алексей Гуня. Этой наградой Кремль поощрил Кадырова за поддержку военной операции на Украине, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

В этом году также организация "Трудовая доблесть России" наградила Рамзана Кадырова знаком "Доблесть вдохновенного труда", а в июле Рамзан Кадыров сообщил о получении ордена "За заслуги перед стоматологией".

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.