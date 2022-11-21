Карьерный рост Закриева и Ибрагимова стал новым проявлением непотизма в руководстве Чечни

21 ноября 2022, 15:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Племянник главы Чечни Ибрагим Закриев возглавил структуру, объединившую два министерства, а другой родственник Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, руководивший одним из этих министерств, стал новым секретарем Совета безопасности. Очередные назначения людей из "ближнего круга" продолжили тренд кадровой рокировки родственников Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября Рамзан Кадыров уволил с должности секретаря Совбеза Чечни Апти Алаудинова. После отставки Алаудинов получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни.

Назначение бывшего секретаря Совбеза Чечни Апти Алаудинова на пост в милиции ЛНР не стало понижением в должности, это лишь элемент стратегии Рамзана Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Племянник Рамзана Кадырова Ибрагим Закриев, занимающий должность вице-премьера республики - министра сельского хозяйства, возглавил новую структуру, объединившую Минсельхоз Чечни и министерство имущественных и земельных отношений, которым руководил Турпал-Али Ибрагимов, сообщило 18 ноября ИА "Грозный-информ".

Ибрагим Закриев в 2018-2020 годах занимал должность мэра Грозного. В феврале 2020 года он был переведен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни. 2 марта 2021 года по рекомендации Рамзана Кадырова исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен другой родственник главы Чечни, Хас-Магомед Кадыров.

В свою очередь Турпал-Али Ибрагимов, до этого занимавший пост министра имущественных и земельных отношений, назначен новым секретарем Совета безопасности Чечни. Его на совещании в правительстве представил Рамзан Кадыров, сообщило поздно вечером 17 ноября ИА "Чечня Сегодня".

"Он много лет эффективно трудится […] и на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. Без сомнения, Турпал-Али справится и с этими обязанностями", - привело агентство слова Кадырова.

Родство с Рамзаном Кадыровым подтвердил 18 ноября сам Турпал-Али Ибрагимов, разместив на своей странице в "ВКонтакте" поздравление в адрес дочери главы Чечни Хадижат Кадыровой в связи с победой Департамента дошкольного образования мэрии Грозного на Всероссийском съезде работников дошкольного образования. "Поздравляю мою дорогую племянницу, внучку первого президента ЧР", - написал Ибрагимов. Турпал-Али Ибрагимов, уроженец села Герменчук Шалинского района - двоюродный брат Рамзана Кадырова (мать Рамзана Кадырова и мать Турпал-Али - родные сестры), сообщило 3 августа 2021 года "Кавказ.Реалии"* в публикации о переходе Ибрагимова с должности первого заместителя администрации главы и правительства республики на пост министра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике.

Отметим, Турпала-Али Ибрагимова как главу администрации Шалинского района упоминал сотрудник полка имени Кадырова Сулейман Гезмахмаев, чье свидетельство внесудебных казней в Чечне обнародовала в марте 2021 года "Новая газета".

С начала 2017 года «Новая газета» ведет расследование о массовых арестах без суда, пытках, казнях и осуждении «под копирку» более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной".

Напомним, должность мэра столицы Чечни в 2012-2015 годах занимал также Ислам Кадыров, который женат на племяннице жены Рамзана Кадырова. Он, как и позднее Закриев, был переведен с должности мэра на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни, это произошло в июле 2015 года.

Рамзан Кадыров назначал и своих дочерей на высокие должности. Так, 8 октября 2021 года 22-летняя Айшат Кадырова стала министром культуры республики. Другая дочь Кадырова, Хадижат, в декабре 2020 года возглавила департамент дошкольного образования Грозного. Дочь главы Чечни Хутмат Кадырова назначена замруководителя секретариата главы республики. У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - это родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" в июне 2018 года.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что руководящие посты в Чечне могут занимать люди из "ближнего круга" Рамзана Кадырова. "В Чечне большое значение имеют доверие и личные связи. Чиновник должен быть из близкого окружения", – сказал, в частности, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

При этом сам Кадыров в марте 2020 года раскритиковал жителей Чечни, недовольных тем, что на высокие должности в республике он назначает своих близких родственников. Противников такой кадровой политики он назвал "козлами" и "шайтанами".

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