29 ноября 2022, 05:17

Военнослужащий погиб в Азербайджане

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В воинской части в селе Зар Кельбаджарского района найден мертвым солдат Нуреддин Мирзазаде. Военный погиб в результате несчастного случая, сообщило Минобороны Азербайджана.

О смерти военнослужащего азербайджанской армии Нуреддина Мирзазаде стало известно 28 ноября.

Его тело было найдено в воинской части в селе Зар Кельбаджарского района. Первоначально о гибели Мирзазаде сообщил его дядя, журналист Видади Ордалли в соцсетях, пишет Meydan.az.

Затем гибель солдата подтвердило и министерство обороны Азербайджана. Ведомство отметило, что Мирзазаде погиб в результате несчастного случая, ведется расследование, информирует Turan.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре военная прокуратура Азербайджана сообщила о том, что в воинской части найден мертвым военнослужащий Мирсалех Джаббаров, расследуется дело о доведении до самоубийства.

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Примечание:

"CDSI отметил высокое число небоевых потерь азербайджанской армии", "Мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель", "Минобороны Азербайджана озвучило версию гибели солдата в зоне конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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