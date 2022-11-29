Военнослужащий погиб в Азербайджане

29 ноября 2022, 05:17

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В воинской части в селе Зар Кельбаджарского района найден мертвым солдат Нуреддин Мирзазаде. Военный погиб в результате несчастного случая, сообщило Минобороны Азербайджана.

О смерти военнослужащего азербайджанской армии Нуреддина Мирзазаде стало известно 28 ноября.

Его тело было найдено в воинской части в селе Зар Кельбаджарского района. Первоначально о гибели Мирзазаде сообщил его дядя, журналист Видади Ордалли в соцсетях, пишет Meydan.az.

Затем гибель солдата подтвердило и министерство обороны Азербайджана. Ведомство отметило, что Мирзазаде погиб в результате несчастного случая, ведется расследование, информирует Turan.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре военная прокуратура Азербайджана сообщила о том, что в воинской части найден мертвым военнослужащий Мирсалех Джаббаров, расследуется дело о доведении до самоубийства.

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