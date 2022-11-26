Активисты в Тбилиси и Батуми потребовали пресечь насилие над женщинами

26 ноября 2022, 00:04

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Участники акции в Тбилиси потребовали ужесточить наказание за сексуальное насилие. Власти должны обратить внимание на случаи семейного насилия и обеспечить защиту прав женщин, заявили активисты в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", в мае в Тбилиси, Зугдиди и Батуми прошли акции в защиту права женщин на жизнь. Активисты призвали общество не игнорировать насилие над женщинами. Поводом стало убийство мужем жены на глазах у детей в автобусе, произошедшее 21 мая. Сотрудники МВД задержали мужчину на месте.

В Тбилиси 25 ноября состоялась акция протеста с требованием ужесточения наказания в связи с изнасилованием женщин. Участники акции прошли шествием по центральному проспекту Руставели к зданию парламента.Шествие, сопровождавшееся барабанной дробью, проходило по одной стороне проезжей части, движение транспорта на которой было перекрыто. Протестующие скандировали: "Нет — не значит согласие" и "Мы верим женщинам", сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

По действующему законодательству, женщинам сложно доказать изнасилование, в суде надо представить множество доказательств, и зачастую суд оправдывает насильников, отметила одна из организаторов акции протеста, представитель Женского движения Байя Патарая.

Акция с требованием прекратить насилие в отношении женщин прошла 25 ноября и в Батуми. Протестующие сначала собрались у Батумского городского суда, а затем прошли маршем на площадь Европы. Участники акции несли плакаты "Остановить насилие против женщин". На акцию протеста ее участники принесли женскую одежду и обувь как символ убитых женщин. "Раньше убитые женщины владели этими вещами, но сегодня они больше не могут ими пользоваться, потому что их убили", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова участников акции в эфире "Аджара ТВ".

Насилие зачастую является порождением экономических проблем, заявила Алина Гургенидзе из НПО "Ялкан".

"Грузия — экономически очень бедная страна, и женщинам приходится каждый день работать усерднее. Большое количество мужчин являются безработными, что еще больше усиливает их агрессию по отношению к работающим женщинам. Они совершают насилие над женщинами и как бы пытаются показать обществу, что их роль в обществе не ослабла. Эти комплексы поражают мужчин", — перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова "Нетгазети".

Только за 2022 год произошли более 10 случаев убийства женщин и более 20 случаев покушения на убийство, а существующие законы не могут обеспечить защиту прав женщин, отметили участники акции.

"Выписывают судебные запреты, но это часто не имеет никакого эффекта", — заявил другой участник акции.

Насилие над женщинами должно строго наказываться, сказал участник акции Анри Вашакмадзе."Мужчины должны перестать стучать кулаками по столу и отдавать приказы. Я думаю, что есть много вещей, которые нужно изменить в обществе, особенно угнетение женщин и отношение, что мужчины должны управлять женщинами", - приводятся его слова в публикации.

В городке Терджола на западе Грузии мужчина облил бывшую жену бензином и поджег. Женщина скончалась. Пострадали сотрудники магазина, которые пытались потушить пожар и вытащить женщину, сообщило 24 ноября издание "Новости Грузия".

Бывший премьер-министр и основатель партии "За Грузию" Георгий Гахария отреагировал на сообщение об убийстве женщины в Терджоле. "Насилие над женщинами противоречит всем ценностям, нормам, традициям и всему грузинскому!" - написал он на своей странице в Facebook*.

Борьба с насилием в отношении женщин должна быть жесткой, заявил25 ноября заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Политика уголовного правосудия является самой строгой в борьбе с насилием в отношении женщин. Конечно, наша политика ориентирована на интересы потерпевшего, но в очередной раз мы видим, что этих усилий в некоторых случаях недостаточно. МВД планирует внести существенные изменения в методику использования инструмента оценки риска и существенно пересмотреть методику использования электронных браслетов, чтобы больше женщин чувствовали себя в безопасности, а механизм работал эффективно", — перевел его слова в эфире "ТВ Пирвели" корреспондент "Кавказского узла".

Женщины-депутаты парламента Грузии от оппозиции присоединились к кампании против насилия в отношении женщин и призвали парламент привести определение изнасилования в законодательстве в соответствие со стандартами, установленными цивилизованным миром. С заявлением по этому поводу выступила на брифинге в парламенте член «Лело» Анна Нацвлишвили. К заявлению также присоединились депутаты: Хатия Деканоидзе, Анна Бучукури, Хатуна Самнидзе и Тамар Кордзая.

"Мы призываем политиков-мужчин возвысить свой голос против насилия. Конечно, роль парламента в этом процессе очень важна, потому что сегодня мы сталкиваемся с очень важным вопросом – в 21 веке сексуальное насилие и его худшая форма – изнасилование в грузинском законодательстве не соответствует стандартам, установленным цивилизованным миром. Несмотря на многочисленные попытки, система сопротивляется внесению в закон цивилизованного, справедливого и правильного определения этого преступления. Мы призываем парламент незамедлительно предпринять этот шаг", - привело слова Анны Нацвлишвили "Интерпрессньюс".

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