Активисты в Грузии призвали защитить женщин от насилия

22 мая 2022, 22:58

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В Тбилиси, Зугдиди и Батуми прошли акции в защиту права женщин на жизнь. Активисты призвали общество не игнорировать насилие над женщинами.

Акции провели организации Cognitive Center of Georgia и Femina, женская ассоциация Gvirila ("Ромашка").

"21 мая в общественном транспорте муж убил жену на глазах у детей. Мы крайне потрясены этим трагическим фактом Мы против жестокой серии убийств женщин и собираемся в трех разных городах Грузии: Тбилиси, Батуми и Зугдиди. Основные посылы акции: "Не закрывай глаза", "Твоё молчание убивает", "Ты можешь стать следующей", "Выходи за право на жизнь", - процитировало представителя организаторов издание "Грузия. Online".

Основным адресатом акций было общество Грузии, поскольку инцидент произошел в общественном транспорте, на глазах у других людей, и убийцу никто не остановил, заявила руководитель Femina Нино Байсонашвили.

"Вчерашний случай показывает равнодушие общества, потому что это произошло не в закрытом помещении, за дверью, а в общественном транспорте, и общество ничего не предприняло для предотвращения этого факта", - процитировало сегодня Нино Байсонашвили издание Netgazeti.ge.

Сотрудники МВД задержали на месте мужчину, убившего жену в автобусе на глазах у детей. Сегодня ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью в отношении члена семьи. Преступление карается максимальным наказанием от 16 до 20 лет или пожизненным заключением, информировало издание.

"Трагедия 21 мая уже не первая. В Грузии не раз были случаи, когда муж убивал жену. Череду фемицидов наряду со многими причинами усиливает равнодушие общества. Закон есть закон для всех, насилию нет оправдания! Не следует игнорировать насилие вне семьи или домашнее насилие, нельзя молчать и надо действовать, чтобы спасти жизни!" - написала сегодня на своей странице в Facebook* организация Femina.

Организация Cognitive Center of Georgia сегодня на своей странице в Facebook опубликовала информацию и фотоотчеты о прошедших акциях в защиту женщин. На фото видно, что в каждой акции участвовало около двух десятков женщин и несколько мужчин.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 марта 2021 года более 300 человек вышли в Тбилиси на акцию протеста против домашнего насилия. Поводом стала смерть 14-летней девушки в Кобулетском районе. Смерть подростка произошла из-за бездействия соцработников и правоохранителей, а жертвы семейного насилия зачастую не знают, куда жаловаться в подобных ситуациях, пояснили организаторы акции.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.