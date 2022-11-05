Садыгов проиграл апелляцию о смягчении условий домашнего ареста

05 ноября 2022, 16:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу Эльчина Садыгова на отказ в просьбе смягчить ему условия домашнего ареста, чтобы адвокат мог выезжать из Баку для помощи клиентам. Такое ограничение нарушает и права подзащитных, отметил Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд в Баку отказал Эльчину Садыгову в его просьбе изменить условия домашнего ареста, чтобы он мог выезжать за пределы столицы для адвокатской деятельности. Садыгов заявил, что обжалует это решение.

Эльчин Садыгов был задержан 10 сентября, как и журналист, руководитель «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы. Зейналлы обвинен в получении взятки и в незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала “Səda TV” Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов. Поводом для задержания Садыгова стала публикация издания Haqqin.az, которое обвинило Садыгова в посредничестве в получении взятки.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Садыгова на отказ в изменении условий домашнего ареста, сообщил сегодня сам Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла". "К сожалению, апелляционный суд оставил без удовлетворения мою жалобу", - сказал он, уточнив, что заседание состоялось 4 ноября.

По словам адвоката, поскольку, согласно условиям домашнего ареста он не может покидать свой дом с 23 часов до шести часов утра, то ему удается выезжать лишь в ближайшие к столице районы и возвращаться к позднему вечеру. "Когда апелляционный суд заменил мне меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, в его решении было указано, что я не могу «выезжать за пределы Баку». Я просил, чтобы эту формулировку заменили на «не может выезжать за пределы Азербайджана». Дело в том, что еще до возбуждения против меня уголовного дела у меня были договоры с клиентами в разных регионах страны. Теперь из-за ограничения домашнего ареста пределами Баку я не могу защищать их права. Таким образом, ограничение нарушает не только мои права как адвоката, но и права моих клиентов", - сказал Садыгов.

Силовики необоснованно изъяли мобильный телефон адвоката и не вернули его, добавил он. "Во время задержания мой мобильный телефон изъяли и до сих пор не возвращают. 4 ноября меня вызывали в Следственное управление генпрокуратуры, но телефон вновь не вернули. Они требуют от меня пароль для проверки содержания телефона, а я не даю его, ибо это является вмешательством в личную жизнь", - пояснил Садыгов.

Он считает, что подвергается уголовному преследованию из-за своей адвокатской деятельности. "То, что происходит против меня, связано с моей адвокатской работой, моей специализацией в защите прав человека. Меня преследуют из-за того, что я защищаю права политзаключенных", - сказал Садыгов.

При этом коллегия адвокатов не выступает в его защиту, посетовал Эльчин Садыгов. "Коллегия адвокатов не возвышает голос протеста против того, что мне препятствуют защищать права моих клиентов за пределами Баку. Тут речь идет не только о нарушении моих личных прав, но о воспрепятствовании адвокатской деятельности. Коллегия отмалчивается и в связи с неправомерным изъятием моего мобильного телефона", - сказал он.

Адвокат отметил, что, поскольку в вопросах подачи жалоб в порядке судебного надзора апелляционный суд является последней инстанцией, теперь он может обратиться в ЕСПЧ.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию решении по жалобе Садыгова, но от комментариев отказался. Представители генпрокуратуры и Коллегии адвокатов оказались недоступны для комментариев.

Пока идет предварительное следствие и суд, права обвиняемых в связи с профессиональной деятельностью не могут быть ограничены, если они не находятся под стражей, отметил эксперт в области права, координатор Центра по борьбе против пыток и репрессий Намизад Сафаров. "Если Эльчин Садыгов может продолжать выходить на дела в Баку, то почему нельзя ему работать в районах? К сожалению, Коллегия адвокатов у нас не является независимым органом, она не защищает адвокатов", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

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