Махачкалинцы заручились поддержкой властей в споре с застройщиком

21 октября 2022, 10:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители нескольких многоквартирных домов, расположенных на проспекте Петра I в Махачкале, распространили видеообращение к властям с просьбой не допустить строительства очередного многоэтажного здания в их дворе. В мэрии заверили, что в суде будут отстаивать права горожан.

Как сообщал "Кавказский узел", жители домов по проспекту Петра I ранее протестовали против планов построить во дворе еще одно многоэтажное здание. В 2017 году прокуратура встала на сторону жильцов в их споре с застройщиком.

В октябре жители Махачкалы, проживающие по проспекту Петра I в домах 59 Г, Д, Е, К, вновь обратились к властям. Их обеспокоил иск застройщика, оспорившего ранние решения судов о запрете строительства в этом месте. Видеообращение жителей, проживающих в этих домах, было опубликовано 18 октября в Telegram-канале «Что там у дагестанцев?», насчитывающим 52,5 тысяч подписчиков. На видео во дворе возле многоэтажек стоят около 15 человек. Выступающий мужчина разъясняет, что жители четырех домов, которые имеют общий двор, судились с застройщиком, который хотел построить во дворе объект. В 2017 году суд жителями был выигран, участку присвоили кадастровый номер, городские власти построили детскую площадку. Как рассказал выступающий, тот же застройщик вновь затеял судебную тяжбу, и пытается опротестовать решение суда.

«Где нам с детьми гулять, решать свои вопросы? Мы благодарны городу, но как это все можно похоронить? У нас нет сил и средств, чтобы вновь судиться, ранее мы сами собирали деньги и платили адвокату», - говорит мужчина, и обращается к мэрии Махачкалы с просьбой о помощи.

Жители микрорайона рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что неприятно удивлены перспективами новой судебной тяжбы.

«Мы выиграли дело, но застройщик не успокаивается. Пять лет где он был? У нас есть независимая экспертиза о невозможности там строить многоэтажное строение», - рассказала жительница одного из домов Ольга, добавив, что жильцы пока не прибегали к помощи адвоката.

Четыре дома по проспекту Петра I, о которых идет речь, расположены рядом, в каждом доме 75 квартир. Ранее застройщик хотел построить в их дворе 9-этажный дом, но жители через суд не дали этого сделать. Два года назад мэрия обустроила двор, построила детскую площадку, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна, жительница одного из домов по проспекту Петра I.

Теперь застройщик пытается обжаловать решение суда 2017 года. Рассмотрение жалобы состоялось 4 октября в Ленинском районном суде Махачкалы, но заседание было перенесено. Дата следующего слушания дела пока не назначена. Татьяна отметила, что видеообращение дошло до администрации города.

«20 октября к нам приходили представители городского управления архитектуры и градостроительства. Они пообещали, что никто на данной территории застройку производить не будет», - рассказала Татьяна.

Если речь идет о придомовой территории, то судиться могут жильцы, это «будет легче и удобней», считает представитель движения «Город наш» Арсен Магомедов. «Но мэрия должна не прекращать попытки выиграть дело в суде», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Пока нет никаких предпосылок, чтобы кто-то начал строить на данной территории, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления пресс-службы администрации Махачкалы Зайнаб Алимирзаева.

«На этот участок застройщик предъявлял ранее претензии, суд принял сторону жителей. В рамках программы формирования комфортной городской среды мэрия благоустроила двор. Застройщик вновь направил документы в суд, пытаясь предъявить свои права на данный земельный участок. Разрешения на строительство у него нет. Наши юристы будут судиться. Убеждены, что суд примет сторону администрации города и жильцов», - рассказала представитель мэрии.

"кавказский узел" пока не располагает комментариями застройщика в связи с сообщениями жителей микрорайона по проспекту Петра I в Махачкале.