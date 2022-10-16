Роспотребнадзор потребовал 193 миллиона рублей с ростовского водоканала

16 октября 2022, 03:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский водоканал не выполнил мероприятия по модернизации очистных сооружений, из-за чего в сбрасываемой в реку Дон воде было превышено количество загрязняющих веществ, сообщил Роспотребнадзор. Он пересчитал экологический налог для "Ростовводоканала" и потребовал доплатить более 193 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", ростовский Роспотребнадзор в начале сентября сообщил о том, что в большей части городов и районов области питьевая вода не соответствует санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям, а в некоторых - сразу нескольким.

Роспотребнадзор обвинил ростовский водоканал в загрязнении реки Дон. По данным ведомства, в 2021 году проведенная проверка выявила, что в сточных водах, сбрасываемых в Дон с очистных сооружений АО "Ростовводоканал" превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как указывает надзорное ведомство, водоканал не проводил мероприятия, запланированные на 2015-2021 год, направленные на модернизацию очистных сооружений и снижение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. В связи с этим Росприроднадзор инициировал перерасчет суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением повышающих коэффициентов. "Ростовводоканалу" направлено требование об уплате задолженности по плате за негативное воздействие на сумму 193 миллиона 519 тысяч 530 рублей.

Ранее "Ростовводоканал" уже был оштрафован на 500 тысяч рублей за неисполнение выданного Роспотребнадзором предписания об устранении нарушений.

В "Ростовводоканале" сообщили, что указанная сумма в 193 миллиона рублей - это экологический сбор, который компания платит ежегодно, пишет 15 октября donnews.ru.

В компании признались, что упомянутый Роспотребнадзором план по модернизации очистных сооружений действительно выполнен не полностью.

В 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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