Юристы оценили шансы наказать по закону сотрудницу избиркома в Геленджике

12 сентября 2022, 20:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закон предусматривает до четырех лет лишения свободы за фальсификации на выборах, но сотрудница комиссии в Геленджике, которая прятала заполненные бюллетени, вряд ли будет наказана, указал адвокат Михаил Беньяш. По делам о фальсификациях на выборах, если даже они доходят до суда, чаще всего выносятся оправдательные или символические приговоры, констатировал член движения "Голос"* Давид Канкия.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября кубанское реготделение КПРФ сообщило, что на участке в Геленджике зампредседателя комиссии прятала под собой на стуле бюллетени, уже заполненные за одну из партий. Сотрудница комиссии отстранена от работы, а найденные бюллетени учитываться не будут, заверил глава избиркома Кубани. На инцидент в Геленджике отреагировала председатель ЦИК России Элла Памфилова, потребовав выяснить мотивацию сотрудницы участковой комиссии. С просьбой вмешаться в ситуацию в Геленджике к Памфиловой обратилась кандидат в депутаты заксобрания Илона Грачевская, которая заявила, что наблюдатель Татьяна Маментьева была выдворена с участка в Геленджике после того, как обнаружила, что сотрудница участковой комиссии прятала заполненные бюллетени.

С 9 по 11 сентября на Кубани проходило голосование на выборах депутатов заксобрания, дополнительных выборах депутатов гордумы Краснодара, выборах депутатов гордум Новороссийска и Анапы, депутатов советов восьми районов и 24 поселений, а также глав 65 поселений. После обработки 99,9% протоколов «Единая Россия» на выборах в заксобрание Кубани набрала 70,8% голосов избирателей. КПРФ набрала 10,7% голосов, ЛДПР - 6,6%, "Справедливая Россия — За правду» - 5,8%, «Новые люди» - 4,8%. По данным движения "Голос"*, за три дня голосования в крае зарегистрировано более 200 сообщений о нарушениях на выборах.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш не считает возможным отмену результатов выборов на участке, где сотрудница участковой комиссии в Геленджике спрятала от наблюдателей заполненные бюллетени, сев на них. "Результаты выборов там отменены не будут, поскольку такие инциденты не могут стать причиной отмены. Возможно, будут аннулированы бюллетени, которые были спрятаны сотрудницей участковой комиссии. Если они были помещены в урну, то, конечно, их надо аннулировать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, спрятавшая бюллетени сотрудница участковой избирательной комиссии может сесть в тюрьму в случае объективного расследования. "Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до четырех лет лишения свободы. Статья 142.2. "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня" Уголовного кодекса России. Но это в случае объективного расследования дела", - подчеркнул он.

При этом Беньяш сомневается, что объективное расследование возможно. "Памфилова в своей речи пыталась ее оправдать. Поэтому думаю, они найдут способ прекратить дело на каком-то этапе", - выразил мнение он.

Координатор движения "Голос"* Давид Канкия также уверен, что судебная система попытается оправдать сотрудницу комиссии. "Инцидент в Геленджике стал самым скандальным на этих выборах. Когда кандидат лично под запись ловит члена комиссии при подготовке выброса бюллетеней, такое бывает не часто, хотя на наших выборах ничто не ново. При таких условиях член комиссии, безусловно, должен быть привлечен к уголовной ответственности. Это явная подготовка к фальсификациям", - отметил он.

Канкия указал, что в России вероятность оправдательного приговора по обвинениям в фальсификации на выборах очень высока. "В большинстве случаев, когда дело, несмотря на все препоны, доходит до суда, фальсификаторов либо оправдывают, либо наказывают символически. Избирательная и судебная системы делают все, чтобы защитить своих рядовых членов от заслуженного наказания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его мнению, при кропотливой работе юристов все же можно добиться наказания. "Ситуация довольно скандальная, и мяч на стороне кандидата, юристов КПРФ. Если они готовы будут системно этой историей заниматься, ее разбирать, то есть вероятность, что после нескольких лет разбирательств эту госпожу привлекут к ответственности", - отметил он.

Канкия также считает, что попытка скрыть бюллетени не может стать причиной отмены результатов голосования. "Сам по себе этот инцидент не является основанием для отмены итогов голосования. Но в целом выборы в Геленджике и во всем Краснодарском крае получились скандальными", - подчеркнул он.

По данным на 20.00 мск на сайте ГАС "Выборы" указано, что на участке 0901 в Геленджике, где было зафиксировано это нарушение, всего в стационарных ящиках для голосования находилось 563 бюллетеня, 12 из них признаны недействительными. В переносных ящиках бюллетеней не было. По итогам подсчета голосов на участке за партию "Единая Россия" отдано 60,21% голосов (339 бюллетеней), за ЛДПР - 14,03% (79 бюллетеней), за КПРФ - 11,19% 63 бюллетеня, за партию "Новые люди" - 6,57% (37 голосов), за "Справедливую Россию - Патриоты - За правду" - 5,86% (33 бюллетеня).

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