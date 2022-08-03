Формат выставки дагестанского искусства в Москве заинтересовал посетителей

03 августа 2022, 13:33

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На открывшейся в Москве выставке «Путь Патимат», которая посвящена дагестанским женщинам, совмещены традиционная музейная экспозиция, лекции и мастер-классы, рассказали организаторы. Обещанные интерактивные мероприятия и музыкальное оформление экспонатов вызывают интерес, признались посетители, пришедшие на открытие выставки.

Открытие выставки "«Путь Патимат» - женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана" состоялось вечером 2 августа в московском музее-заповеднике Царицыно, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятии.

Экспозицию представили восемь музеев, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" координатор выставки Анна Караганова. "Выставка создана музеем Царицыно в партнерстве с дагестанским музеем изобразительных искусств имени Гамзатовой. Большое число экспонатов выставки - из этого музея, а также из национального музея имени Тахо-Годи. Кроме того, представлены экспонаты из самого музея Царицыно, из Кунсткамеры, из Этнографического музея, из Музея Востока, Исторического музея, музея текстиля", - рассказала она.

По словам координатора, выставка будет не только экспонировать предметы искусства, но и проводить интерактивы. "Целый зал отведён под мастерскую. В определённые дни выставки будут приезжать мастера из Дагестана, которые будут показывать работу традиционных промыслов. Будет и детская программа. Дети будут иметь возможность не только увидеть, но и потрогать изделия традиционных промыслов, узнать об их элементах. К тому же намечается и так называемый «мягкий конструктор». Мастерская расположена с кинозалом. Пока родители смотрят видеоарт, дети смогут поработать в мастерской", - рассказала Караганова.

Она уточнила, что выставка продлится до 11 декабря, а финансирование осуществляется из государственного бюджета при поддержке Департамента культуры Москвы.

Куратор выставки, сотрудница музея Царицыно Ксения Паршина сообщила на открытии, что идея выставки родилась в 2019 году, а подготовка шла два года. "В Дагестане есть такое выражение: "каждый ковёр будет сплетён только в свой срок". Вот и выставка «Путь Патимат» долго созревала и появилась в тот срок, в который ей должно было появиться. Женский мир Дагестана — это удивительный ресурс. Особенно для городских людей, которые всё время торопятся и не получают ощущения «своего дома», где твои корни, где обретаешь покой, радость, удовлетворение жизнью. Эта выставка погрузит человека, приостановит его гонку, даст возможность побыть наедине со своим путем, и, возможно, получить тот самый ресурс соритмичности природе. Все это, безусловно, есть в женском мире традиционного общества в Дагестане. Предлагаю посетителям выставки не торопясь погрузиться в её пространство, пройти «Путь Патимат»", - сказала она.

Корреспонденту "Кавказского узла" куратор выставки сообщила, что представлено чуть более 300 работ, и выбирала их она лично. "Формат не только выставочный. Будут параллельные программы — детская, лекции, мастер-классы каждые выходные с традиционными и современными художниками Дагестана. Есть зал-мастерская, где можно будет непосредственно погрузиться в процесс ручного труда. Помимо этого, готовится конференция. И, если всё сложится, сделаем перфоманс", - рассказала Ксения Паршина.

По её словам, концепция выставки заключается именно в том, чтобы показать женщину как хранительницу традиций. "Именно женщины консервируют лучшие традиции, они более консервативны. И это относится не только к дагестанским женщинам", - сказала Паршина.

Выставка не экспонирует произведения только женского искусства или только предназначенные для женщин предметы искусства, уточнила директор дагестанского музея имени Гамзатовой Салихат Гамзатова. "Это всё, что, скажем так, связано со средой обитания женщин. Это всё, что окружает женщину: предметы декоративно-прикладного искусства, которые наряду с утилитарным имели и ритуальные, обереговые функции. Представлены и произведения современных художников, которые обращаются к народному искусству, к народной символике. То есть представлен предметный мир, который вокруг женщин", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Официальная церемония открытия выставки началась с дагестанского танца, исполненного артистами шоу "Лезгинка-дэнс". На церемонии выступили представители структур, которые, как пояснили организаторы, поддерживали открытие выставки – в частности, Федерального агентства по делам национальностей и Дома национальностей.

Выступил и депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев. Он пообещал привести на выставку до её окончания максимальное число депутатов Госдумы. "Пусть приходят и смотрят, какое есть богатство в Дагестане", - пояснил он.

Депутат отметил собственное восприятие «женского мира» Дагестана. "Для нас мама, сестра, жена, дочь — это святое. Мама всегда заботится о нас. Даже сейчас, когда я ехал на выставку, мама мне написала: "Ты где?"", - рассказал он.

Историк из Дагестана Сергей Манышев тоже пришел на открытие выставки. "Это мне интересно", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сама экспозиция выставки построена увлекательно: на сочетании традиционного музейного экспонирования, видеоарта и аудиооформления. Посетители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", обратили внимание на необычный формат. В частности, посетительнице выставки Анаит понравилось в одном из из залов музыкальное сопровождение демонстрируемых предметов искусства. "Очень необычно", - сказала она.

Сестры из Казахстана Роза и Когершын признались, что искусство Дагестана им близко. "Интересная выставка. Интересно построена её экспозиция. Она как бы показывает путь женщины по жизни", - сказала Роза.

Москвичка Наталья пришла с дочерью, она пояснила, что её как художницу по текстилю привлекают намечающиеся интерактивы. "Хотелось бы посетить мастер-классы, в том числе по ковроткачеству", - сказал она.

Другая жительница Москвы Эльмира сообщила, что довольна посещением выставки. "Мне понравилось всё. Начиная с лезгинки в начале", - сказала она.

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