Роспотребнадзор призвал вернуться к масочному режиму в Ростовской области

27 июля 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне роста числа заболевших коронавирусом в Ростовской области главный санитарный врач региона рекомендовал жителям в общественных местах пользоваться медицинскими масками, а работодателей призвал тестировать на COVID-19 вернувшихся из отпуска сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", с 30 мая в Ростовской области были значительно смягчены антиковидные ограничения. 1 июня губернатор подписал документ об отмене всех ограничений в связи с пандемией COVID-19, а 26 июня в регионе был отменен режим повышенной готовности из-за коронавируса, введенный в марте 2020 года.

В Ростовской области выявлена циркуляция новых подвидов омикрон-штамма коронавируса, сообщил сегодня главный санитарный врач - глава местного Роспотребнадзора Евгений Ковалёв на заседании регионального правительства, о котором пишет портал Dоnnews.ru. По словам Ковалева, почти половина всех случаев омикрона в регионе - это подвиды Ba-5 и Ba-4. Первый ещё называется китайским, а второй - южноафриканским. «Соответственно распространение этих штаммов ведёт к некоторому росту заболеваемости. Рост пока незначительный, но тенденции меняются», - отметил глава регионального Роспотребнадзора, добавив, что в связи с этим рекомендует жителям в общественных местах пользоваться медицинскими масками.

Ковалёв также заявил о необходимости вернуться к контролю и анализу за тем, как идёт вакцинация от коронавируса и оценить готовность и достаточность госпитального фонда в связи с возможным дальнейшим ростом числа заболевших.

Глава регионального Роспотребнадзора также посоветовал предприятиям тестировать на коронавирус вернувшихся из отпуска сотрудников. «Всем работодателям рекомендовал бы в обязательном порядке после отпуска тестировать работников на ковид», – сказал Ковалев, слова которого приводит агентство «Дон 24».

Губернатор Василий Голубев поддержал главу регионального управления Роспотребнадзора, отметив, в частности, что в общественных местах такая мера защиты, как ношение медицинской маски, не помешает. При этом, как указал губернатор, о штрафах и других наказаниях за отсутствие масок пока речи не идёт, пишет Сетевое издание «1Рнд».

За сутки в Ростовской области выявлено 187 случаев заражения COVID-19, госпитализировано 36 пациентов. C начала пандемии в Ростовской области коронавирус зафиксирован у 381 653 человек, 10 966 из них умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Отметим, что согласно тем же данным за 26 июня, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 90 случаев, а число госпитализаций - девять.

Напомним, сегодня на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Калмыкии вновь введена обязательная вакцинация для работающих пожилых людей, а также для работников образования, здравоохранения, торговли, социального обслуживания, культуры. Республиканские власти также рекомендовали использовать маски в местах скопления людей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.