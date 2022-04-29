Дополнительный выходной объявлен в Дагестане по случаю Ураза-байрама

29 апреля 2022, 14:00

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В связи с празднованием Ураза-байрама 4 мая в Дагестане будет выходным днем, сообщили сегодня власти республики.

Как писал "Кавказский узел", праздник Ураза-байрам в этом году выпал на 2 мая. В связи с празднованием Ураза-байрама власти Чечни объявили 4 мая нерабочим днем, дополнительно к выходным, объявленным с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Аналогичное решение приняли власти Адыгеи, там с 1 по 10 мая будет только один рабочий день - 6 мая. Нерабочие дни в Адыгее продлили в связи с региональными праздниками - в республике выходными объявлен Ураза-байрам (2 мая) и День поминовения усопших, или Радоница (3 мая). Так как эти дни выпадают на выходные, они переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

4 мая объявлено в Дагестане нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрама, сообщила сегодня администрация главы республики. "Таким образом, дагестанцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 30 апреля по 4 мая", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации.

Публикация проиллюстрирована фотокопией постановления премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Согласно документу, решение объявить 4 мая нерабочим днем принято по просьбе муфтията Дагестана. Постановление датировано 29 апреля.

Напомним, предшествующий празднику месяц поста Рамадан начался в этом году 1 апреля. "Кавказским узлом" подготовлены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

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