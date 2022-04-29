"Чеченэнерго" пригрозило должникам отключениями

29 апреля 2022, 13:28

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Долги жителей Чечни за электричество достигли 1,7 миллиарда рублей, и после Ураза-байрама в республике возобновится практика отключения света злостным неплательщикам, заявило "Чеченэнерго".

Как писал "Кавказский узел", рейды энергетиков неоднократно вызывали недовольство жителей Чечни. Так, в июне 2018 года грозненцы пожаловались на рейды по взысканию долгов за электроэнергию - по их словам, контролеры, которые ходили по домам, нередко вели себя грубо, а иногда требовали оплатить электричество даже за текущий месяц. В мае того же года сотрудники бюджетных организаций пожаловались на требования предоставить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги под угрозой невыплаты зарплаты и увольнения.

Компания "Чеченэнерго" возобновляет практику ограничения электроснабжения за долги с 4 мая, после праздника Ид-аль-Фитр, сообщило сегодня ИА "Грозный-информ".

Праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году выпадает на 2 мая. Власти Чечни в связи с празднованием Ураза-байрама объявили нерабочим днем 4 мая, дополнительно к майским выходным, объявленным с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. Предшествующий празднику месяц поста Рамадан начался 1 апреля. "Кавказским узлом" подготовлены справки о Рамадане и Ураза-байраме.

"После завершения праздника Ид-аль-Фитр злостным неплательщикам частного сектора энергетики будут ограничивать подачу электроэнергии", - сообщило агентство.

По поручению Рамзана Кадырова эта мера не применялась к жителям Чечни в течение отопительного сезона и священного месяца Рамадан, отмечается в публикации.

Задолженность потребителей в Чечне перед АО "Чеченэнерго" по состоянию на 31 марта составила около 5,8 миллиарда рублей, пояснила сегодня пресс-служба компании. "На эти средства, к примеру, можно построить пять подстанций 110 и 35 кВ с питающими линиями для качественного и бесперебойного электроснабжения региона. Наибольший объем задолженности – почти 2,9 млрд рублей – приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании и товарищества собственников жилья. Долг по категории «население» достиг 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Чеченэнерго".

Прежде чем прибегнуть "к крайним мерам в отношении хронических должников", оперативный штаб по развитию электроэнергетики республики проводит рейды и "информационно-разъяснительную работу с населением", пояснила компания.

"Энергетики рассказывают жителям о негативных последствиях низкой платежной дисциплины. Это в том числе нехватка средств для обслуживания и ремонта электросетевого комплекса, а значит снижение показателей надежности и качества электроснабжения", - говорится в сообщении.

При отсутствии финансовой возможности погасить долг потребители вправе получить субсидирование или поэтапно погасить задолженность, уточнил директор отделения "Энергосбыт" Сайд-Али Кайсаров. "Для заключения соглашения о реструктуризации необходимо обратиться в районные или городские электросети", - приводятся в публикации компании его слова.

Напомним, в июне 2018 года власти Чечни рапортовали о списании долгов за электроэнергию для трех тысяч малоимущих жителей по случаю Рамадана. В число абонентов, чья задолженность была погашена, вошли инвалиды, сироты, пенсионеры и многодетные семьи, которые накопили долги за электроэнергию и не имели возможности рассчитаться с ними, пояснил "Кавказскому узлу" сотрудник Минтруда Чечни. Принцип определения нуждающихся в списании задолженности непрозрачен и непонятен, отметили тогда опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Летом 2020 года сотрудники газовых служб также проводили рейды в разных районах Чечни, отключая подачу газа злостным неплательщикам. Пользователи Instagram тогда объяснили крупные долги за газ бедственным положением чеченцев после самоизоляции.

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