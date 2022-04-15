Прокуратура потребовала ужесточить приговор главе Минстроя Ставрополья

15 апреля 2022, 12:05

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Прокуратура Ставрополья обжаловала приговор бывшему главе краевого Минстроя Алексею Когарлыцкому, посчитав чрезмерно мягким наказанием назначенные ему три года колонии и штраф в 50 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта суд приговорил Алексея Когарлыцкого к трем годам колонии и штрафу в 50 миллионов рублей, признав его виновным во взяточничестве, превышении и злоупотреблении полномочиями. Когарлыцкого также лишили права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Прокуратура Ставропольского края по указанию главы ведомства в апелляционном порядке обжаловала приговор бывшему министру, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

"Приговор признан незаконным и обжалован в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного судом наказания, которое не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных им преступлений", - говорится в сообщении.

Апелляционное представление уже подано в суд, отмечается в публикации.

Напомним, Алексей Когарлыцкий был обвиняемым по семи уголовным делам. Седьмое дело было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей от семи до 12 лет лишения свободы.

Сообщником министра в получении взяток на 63 миллиона рублей следователи считают зампредседателя краевого правительства Александра Золотарева, он был арестован 14 марта 2021 года и обвинен в получении взяток и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

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