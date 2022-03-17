Рабочие приступили к ремонту газопровода из Армении в Нагорный Карабах

17 марта 2022, 06:55

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На контролируемой Азербайджаном территории рабочие приступили к ремонту газопровода Шуши – Зарифлу, из-за повреждения которого ранее была прекращена подача газа в Нагорный Карабах, сообщили власти непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах. 10 марта омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о гуманитарных проблемах из-за трехдневного отсутствия газоснабжения.

На территории, контролируемой военными Азербайджана начался ремонт газопровода Шуши – Зарифлу, сообщил информационный штаб Нагорного Карабаха. "Благодаря переговорам при поддержке правительства Республики Армения и российских миротворцев, которые продолжаются с 8 марта, начаты работы по восстановлению газопровода", – привел 16 марта News.am сообщение штаба.

Газоснабжение Нагорного Карабаха будет восстановлено в кратчайшие сроки, передал 16 марта Aysor.am cо ссылкой на информационный штаб Нагорного Карабаха.

Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".