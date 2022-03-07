Солдат армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/hy/news/10408

07 марта 2022, 14:42

Армения сообщила о гибели военнослужащего на границе с Азербайджаном

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник Грач Манасарян погиб, еще один армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских войск были обстреляны с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, и со стороны Армении, азербайджанские военные открыли ответный огонь. Заявление Минобороны Азербайджана об обстрелах войсковых позиций не соответствует действительности, сообщило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Один армянский военнослужащий погиб, второй получил ранение в результате обстрела азербайджанскими подразделениями боевых позиций на восточном направлении линии соприкосновения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел сегодня днем в районе 12.40 (11.40 мск). "Ранения получили два военнослужащих. Сержант контрактной службы Грач Манасарян погиб по дороге в госпиталь. Жизни второго военнослужащего нет угроз", - отметил сотрудник пресс-службы.

В министерстве также опровергли сведения о нарушении режима перемирия армянскими подразделениями.

Напомним, после окончания военных действий осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий, а о пограничном конфликте двух стран - в справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а материалы о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Европейская партия Армении призвала Россию остановить военную операцию на Украине", "Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

07 марта 2022, 14:46

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