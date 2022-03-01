Память жертв сумгаитских погромов почтили в Степанакерте

01 марта 2022, 02:38

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Церемония возложения цветов к памятнику жертв погромов армянского населения в Сумгаите прошла в Степанакерте. Правозащитники призвали международное сообщество дать надлежащую правовую оценку насилию, произошедшему в Сумгаите в феврале 1988 года, в соответствии с основными принципами и нормами международного права.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в Армении и Нагорном Карабахе проходят акции в память о жертвах событий в Сумгаите. 27 февраля 2021 года по инициативе общественной организации "Союз беженцев Нагорно-Карабахской республики" состоялось возложение цветов к Щиту памяти погибших и пропавших без вести в сентябрьской войне 2020 года на площади Возрождения, а после - к памятнику жертвам событий в Сумгаите. 28 февраля 2021 года руководство Нагорного Карабаха и жители Степанакерта посетили Мемориальный комплекс, где возложили цветы к памятнику жертвам погромов в Сумгаите.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

На Мемориальном комплексе в Степанакерте днем 28 февраля официальные лица и жители Нагорного Карабаха возложили цветы к памятнику жертв погромов армянского населения в Сумгаите в 1988 году.

"34 года назад в Сумгаите была совершена резня армянского населения. Эта политика Азербайджана продолжается и сегодня - оккупация Арцаха (Нагорного Карабаха) и уничтожение его армянского народа. Развязанная в 2020 году война против Арцаха тому подтверждение. Однако мы должны стойко противостоять всем вызовам и продолжать строительство нашего независимого государства", - сказал после возложения цветов спикер Национального Собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян.

"В первый же день арцахского движения мы поняли, что война станет составной частью этого движения. Сегодня идеология несгибаемой воли - жить и творить в своей стране - должна стать неотъемлемой частью нашего народа. По всей планете всегда существовала политика геноцида, она продолжается и сегодня, и, к сожалению, будет происходить в будущем, пока каждый аспект геноцида не будет наказан международным сообществом", - сказал активист Арцахского (карабахского) освободительного движения Сергей Шахвердян.

Омбудсмены Нагорного Карабаха и Армении Гегам Степанн и Кристине Григорян к 34-й годовщине сумгаитских погромов выступили с совместным заявлением.

"Антиармянские погромы в Сумгаите положили начало череде преступлений против человечности, совершенных Азербайджаном, которые продолжаются и по сей день. В рамках этой последовательной политики в 1988-1991 годах тысячи армян были убиты и около 500 тысяч депортированы - в Гандзаке (Кировабаде), Баку, ряде других городов и в Нагорно-Карабахской автономной области", - говорится в заявлении армянских защитников прав человека, опубликованном в Facebook.

13 января 1990 года в Баку начался двухдневный погром армян, в ходе которого погибли, по разным данным, от 40 до 90 армян. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до ввода 35-тысячного армейского корпуса 20 января. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Черный январь" в Баку (1990)", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Азербайджан в 1991-1994 годах развязал против армянского народа войну, в ходе которой наиболее сильным свидетельством преступлений стала резня армянского населения в селе Марага Мартакертского района в апреле 1992 года, в результате чего погибли более 50 мирных жителей, а село было полностью зачищено от армян, напомнили омбудсмены.

Азербайджанская республика полностью унаследовала, еще больше усовершенствовав, антиармянскую политику Советского Азербайджана, направленную на изгнание армян из Арцаха, уничтожение армянского народа в его колыбели, заявили они.

"Ненависть к армянам, годами взращиваемая властями Азербайджана в своем обществе, получила свое наихудшее проявление в Азербайджане в 2020 году - во время развязанной в сентябре агрессии против Арцаха, когда целью азербайджанских военных были, в первую очередь, мирные жители, детские сады, школы и больницы. Военные преступления, совершенные Азербайджаном в ходе 44-дневной агрессии, грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека зафиксированы в докладах омбудсменов Армении и Арцаха, в отчетах многочисленных правозащитных организаций, озвученных представителями различных международных организаций", - говорится в тексте заявления.

Омбудсмены напомнили и об уничтожении армянского культурного и исторического наследия. "Предпринимается попытка уничтожения средневекового армянского наследия Нахиджевана и полного выселения армян с территорий Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана", - заявили они.

Правозащитники призвали власти Азербайджана "проявить политическую волю, дать достоверную оценку антиармянским погромам в Сумгаите, Гандзаке (Кировабаде), Баку и других местах, воздержаться от политики отрицания, безоговорочно освободить армянских военнопленных и других заключенных".

Также Степанян и Григорян призвали международное сообщество "дать надлежащую правовую оценку насилию в Сумгаите в феврале 1988 года в соответствии с основными принципами и нормами международного права, а также принять действенные меры по оценке и прекращению нынешней политики армянофобии в Азербайджане".