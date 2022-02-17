Пользователи сети призвали расследовать исчезновение жительницы Ставрополья

17 февраля 2022, 13:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве в связи с безуспешными поисками жительницы Ставрополья Марины Ивановой, исчезновение которой ранее источники связали с публикациями в Telegram-канале 1Adat*. Пользователи сети призвали расследовать исчезновение Ивановой, а поисковики подтвердили отсутствие какой-либо информации о ней.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля в Следкоме отказались подтвердить либо опровергнуть информацию, о том, что жительницу Ставропольского края Марину Иванову могли похитить и увезти в Чечню из-за публикаций в Telegram-канале 1Adat*. В самом 1Adat* опровергли причастность Ивановой к их деятельности.

В отсутствие каких-либо возможностей для уличного протеста в Чечне оппозиция давно ушла в социальные сети и мессенджеры. Одним из самых популярных в последние годы стал Telegram-канал 1Adat*. Об истории канала, почему именно Telegram и какие меры безопасности необходимо соблюдать его участникам, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat*».

Пропавшая 23 января Марина Иванова может быть мертва, следователи завели дело об ее убийстве, сообщила сегодня на своем сайте "КП-Ставропольской край" со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

По факту исчезновения Ивановой возбуждено уголовное дело по статье "убийство", информировал сегодня "Блокнот Ставрополье" со ссылкой на следственное управление СКР по Ставропольскому краю. На 13.15 мск 17 февраля на сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю нет информации о возбуждении уголовного дела по статье об "убийстве" в связи с исчезновением Марины Ивановой.

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" продолжают поиски Ивановой, о ее местонахождении по-прежнему ничего неизвестно. Поисковики обследовали местность в районе горы Бештау, рельеф в этом месте довольно сложный. "В сумме, за дни поисков пройдено почти 230 километров, 12 "лис" (пеших поисковых групп) выполнили 12 задач в лесном массиве и пять автономных задач в городе. Продолжается обзвон больниц и возможных мест обнаружения пропавшей девушки", – информировал отряд "Лиза Алерт" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

За январь от жителей Ставропольского края в "Лизу Алерт" было подано 38 заявок на поиск пропавших людей. "Из них найдены живыми – 25, в том числе 10 детей. Поиск ещё четырех человек продолжается путем распространения информации в сети", – сообщил отряд 3 февраля на своей странице в Instagram.

Сообщение об исчезновении Марины Ивановой было опубликовано 16 февраля в Telegram-канале "Читатели "Черновика", на который подписаны 574 пользователя. На 13.15 мск 17 февраля эта запись набрала 22 отметки с реакцией пользователей и пять комментариев. "Беспредел какой-то. Когда-нибудь это закончится, интересно?" – спросил пользователь с ником Маргоша Маргоша.

"Да, с третьей попытки", – сыронизировал в ответ Лекос.

"Любого с РФ могут похить, увезти и пытать", считает пользователь с ником Х.

Сообщение об исчезновении Ивановой также было размещено 31 января в группе "Баштау" в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны более 9,3 тысячи пользователей. На 13.15 мск 17 февраля эта запись набрала 31 отметку "нравится" и 10 комментариев.

"Что-то тут не то, раз столько времени найти не могут", – написал Дмитрий Азуров.

"Трудный поиск, думаю, живой, увы, не найдут", – считает Елизавета Андреева.

"Да, ее могли просто украсть. Версия имеет право на существование", – написал Александр Фоминцев.

* – В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".