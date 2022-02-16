Источники связали исчезновение жительницы Ставрополья с деятельностью 1Adat*

16 февраля 2022, 21:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительницу Ставропольского края Марину Иванову могли похитить и увезти в Чечню из-за публикаций в Telegram-канале 1Adat*, сообщила со ссылкой на данные следствия Baza. В следкоме отказались подтвердить либо опровергнуть эту информацию, а в 1Adat* опровергли причастность Ивановой к их деятельности.

В отсутствие каких-либо возможностей для уличного протеста в Чечне оппозиция давно ушла в социальные сети и мессенджеры. Одним из самых популярных в последние годы стал Telegram-канал 1Adat*. Об истории канала, почему именно Telegram и какие меры безопасности необходимо соблюдать его участникам, рассказывается в справке «Кавказского узла» «Онлайн оппозиция в Чечне: как устроен 1Adat*».

Об исчезновении 38-летней Марины Ивановой стало известно еще 23 января. Как указано на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю, женщина ушла из дома в поселке Иноземцево, территориально относящемуся к Железноводску, и не вернулась. Следствие сообщило о доследственной проверке по факту безвестного исчезновения Ивановой, опубликовало ее приметы и обратилось с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, поделиться этой информацией.

Следствие считает, что женщину могли похитить из-за публикаций в Telegram-канале 1Adat*, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. Следователи, осматривавшие камеры видеонаблюдения в районе, где жила пропавшая, заметили подозрительный автомобиль марки Ford. В день исчезновения Ивановой машина выехала за пределы региона, после чего из нее вышли несколько мужчин и сменили номера автомобиля. Затем они выехали в сторону Чечни, отмечается в публикации.

По информации Telegram-канала Baza, у следствия есть имена предполагаемых похитителей, и это бывшие сотрудники МВД Чечни. Однако в настоящий момент их местонахождение неизвестно. Также издание указывает, что пропавшая Марина Иванова на протяжении полугода общалась с бывшим сотрудником МВД, и он может быть причастен к её похищению. "Кавказский узел" не может проверить данную информацию Telegram-канала Baza.

Сразу после исчезновения Ивановой на ее поиски вышли волонтёры поискового отряда «ЛизыАлерт». Они прочёсывали район горы Бештау и окрестности посёлка Иноземцево, где женщину видели последний раз. За дни поисков волонтёры прошли почти 230 километров, однако следов её не нашли. Поиск женщины проводился с использованием радиоуправляемого беспилотника, указано в сообщении от 31 января на странице ставропольского поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

В следственных органах озвученную Telegram-каналом Baza версию исчезновения женщины не подтвердили и не опровергли. "На сайте (управления СУ СКР по Ставропольскому краю) мы давали информацию по розыску, это пока вся от нас информация", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы краевого управления Следственного комитета. В следственном отделе по городу Пятигорску, который занимается розыском Ивановой, корреспонденту "Кавказского узла" отказали в комментариях.

Между тем в движении 1Adat* опровергли причастность Марины Ивановой к их деятельности, отметив, что ничего не знают об этой женщине, пишут «Кавказ.Реалии»**.

Напомним, «народное движение» 1Adat* было создано в марте 2020 года, тогда же был зарегистрирован одноименный Telegram-канал. В конце мая — начале июня того же года чеченские власти санкционировали охоту на администраторов и подписчиков канала. В сентябре 2020 года в Геленджике был похищен Салман Тепсуркаев, видео с которым вызвало широкий резонанс не только в Чечне, но и за ее пределами. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке «Кавказского узла» «Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова». В декабре 2021 года атаки на оппозиционный канал ужесточились после обыска и допроса правозащитника Абубакара Янгулбаева. После слива правоохранительными органами переписки Абубакара, Кадыров и его пропагандисты обвинили в создании и администрировании 1Adat* всю семью Янгулбаевых.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, «Кавказский узел» размещает на специальной тематической странице «Борьба Кадырова с Янгулбаевыми». О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки «Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова».

* – В июле 2021 года Заводской суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, признав ряд публикаций Telegram-канала "1Adat" экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения "1Adat".

** издание включено в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.