Защита сообщила об отказе Мусаевой от госпитализации

15 февраля 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Зарема Мусаева, несмотря на ухудшение здоровья, отказалась от перевода в стационар из-за опасения заразиться коронавирусом, сообщила ее адвокат. Мусаева находится в отдельной камере грозненского СИЗО под присмотром врачей, уточнила она.

Как писал "Кавказский узел", страдающая диабетом Зарема Мусаева была помещена под административный арест по делу о мелком хулиганстве, а с 1 февраля арестована до 1 апреля по обвинению в нападении на силовика. В суд и СИЗО ей несколько раз вызывали "скорую". Верховный суд Чечни 10 февраля рассмотрел жалобу защиты на арест Заремы Мусаевой и просьбу перевести ее под домашний арест в связи с состоянием здоровья, однако отказал в этом, несмотря на то, что в ночь перед заседанием женщине вновь вызывали "скорую". "Я тихо умираю", - сказала, выступая в суде, сама Мусаева.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет со множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием, указал 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. ЕСПЧ 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Заремы Мусаевой и об оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров.

Состояние Заремы Мусаевой "действительно тяжёлое", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаевой Наталья Добронравова. "Запись её слов вёл адвокат Александр Немов. «Я медленно умираю», - она то же самое говорила и мне", - сказала она.

Адвокат уточнила, что была на свидании с подзащитной 8 февраля, но после этого Мусаеву посещали другие адвокаты. По данным защиты, в СИЗО Мусаевой предоставляют всё возможное лечение. "К сотрудникам медчасти СИЗО претензий нет. Они провели обследования: УЗИ, осмотр кардиолога, эндокринолога. Лечение проводится. Медики по нескольку раз в день заходят. Она находится в отдельной камере, ей приносят дополнительное питание. Я общалась с начальником медчасти... В Нижнем Новгороде (откуда была увезена Мусаева. – Прим. "Кавказского узла") в СИЗО такой медицинской помощи не получают. То есть они делают всё, что в их силах, выполняют всё, что требуется в соответствии с законом", - рассказала Добронравова.

При этом от лечения в стационаре Зарема Мусаева отказывается, сообщила адвокат. "Потому что боится подцепить в стационаре коронавирус. Она говорит: "Мне здесь лучше"», - подчеркнула Наталья Добронравова.

У Заремы Мусаевой сахарный диабет 2-го типа, инсулинозависимый, и с этой болезнью возможно освобождение из-под стражи только при наличии осложнений, добавила юрист. "Для того чтобы выяснить, осложнено ли заболевание Мусаевой, необходимо полное обследование. Адвокаты делают всё, что от них зависит, чтобы провели такое обследование", - сказала она.

По ее данным, апелляционного постановления Верховного суда пока нет, но когда оно будет готово, защита обжалует его в Пятом кассационном суде в Ставропольском крае.

Напомним, Зарема Мусаева - супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, 20 января она была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. Из-за этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года, а другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".