Задержание 53-летнего жителя Владикавказа, обвиняемого в захвате заложников в одном из магазинов города. Кадр видео ТВЦ https://www.tvc.ru/news/show/id/208502/

25 января 2022, 10:46

Дело о захвате заложников во Владикавказе дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело 53-летнего жителя Владикавказа, обвиняемого в захвате заложников в одном из магазинов города.

Как писал "Кавказский узел", днем 12 апреля 2021 года 53-летний житель Владикавказа, по версии следствия, около часа удерживал заложников в магазине на улице Куйбышева, угрожая самодельной бомбой. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство Управления МВД по Северной Осетии. Когда его задержали, выяснилось, что в его сумке был муляж взрывного устройства, сообщил Следственный комитет. Мужчина был заключен под стражу. 30 апреля следователи сообщили, что ему предъявлено обвинение по пунктам "г, д, ж" ч. 2 ст. 206 УК России (захват заложников с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух или более лиц, в том числе несовершеннолетних).

Сотрудница магазина рассказала подробности захвата заложников. По ее словам, мужчина ранее приходил туда под видом покупателя, а до приезда полиции отказался отпустить беременную женщину и детей.

Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Владикавказа, обвиняемого в захвате заложников, завершено. По данным следствия, 12 апреля 2021 он зашел в один из городских магазинов, где под угрозой приведения в действие муляжа самодельного взрывного устройства, захватил и удерживал около часа в качестве заложников 12 человек из числа работников и посетителей магазина. Среди заложников были двое несовершеннолетних, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении, опубликованном 24 января на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 206 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Примечание:

"Обвиняемый в захвате заложников в Каспи объявил голодовку", "Члены отряда "Сасна Црер" приговорены к длительным срокам заключения", "Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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