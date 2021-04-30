30 апреля 2021, 12:28

Жителю Владикавказа предъявлено обвинение в захвате заложников

Следователи предъявили обвинение 53-летнему жителю Владикавказа, находящемуся под стражей после захвата заложников в одном из магазинов города.

Как писал "Кавказский узел", днем 12 апреля 53-летний житель Владикавказа, по версии следствия, около часа удерживал 11 человек в качестве заложников в магазине на улице Куйбышева, угрожая самодельной бомбой. Мужчина требовал, чтобы с ним связалось руководство Управления МВД по Северной Осетии. Когда его задержали, выяснилось, что в его сумке был муляж взрывного устройства, сообщил Следственный комитет. Мужчина был заключен под стражу.

Сотрудница магазина рассказала подробности захвата заложников. По ее словам, мужчина ранее приходил туда под видом покупателя, а до приезда полиции отказался отпустить беременную женщину и детей.

Жителю Владикавказа предъявлено обвинение в захвате заложников (п.п. "г, д, ж" ч. 2 ст. 206 УК России). По данным следствия, 12 апреля он около часа держал в заложниках 11 человек из числа работников и посетителей магазина. Обвиняемый требовал, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он должен быть объявить условия освобождения людей. Мужчина был задержан, а заложники освобождены. "По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

Часть 2 статьи 206 УК России (захват заложников) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Примечание:

"Обвиняемый в захвате заложников в Каспи объявил голодовку", "Члены отряда "Сасна Црер" приговорены к длительным срокам заключения", "Задержан брат подозреваемого в захвате заложников в Зугдиди".

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