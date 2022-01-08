Человек ранен при стрельбе в центре Дербента

08 января 2022, 18:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пострадавший в результате стрельбы в центре Дербента доставлен в больницу, сообщили следователи.

Инцидент произошел на ул.Сальмана. "Ранен один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство", - сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

Стрелявшего полиция объявила в розыск, пишет со ссылкой на источник в ведомстве ТАСС.

"Кавказский узел" также сообщал о стрельбе в селе Аметеркмахи в Дагестане 12 ноября 2021 года. Участник земельного конфликта убил имама мечети и ранил в селе двух человек, один из которых умер в больнице в тот же день. Нападавший также был убит.