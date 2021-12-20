Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о терроризме

20 декабря 2021, 17:30

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к срокам от 6,5 до 8 лет колонии шестерых жителей Дагестана, признав их виновными в организации террористического сообщества и подготовке покушений на силовиков.

Шестеро жителей Дербентского района Дагестана обвинялись в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, создании незаконного вооруженного формирования, незаконном обороте взрывных устройств, создании террористического сообщества. Трое из них также обвинялись в покушении на незаконное изготовление взрывного устройства и в приготовлении к совершению посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и убийства по мотивам религиозной ненависти, сообщило управление Следкома России по Дагестану.

"По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемые создали террористическое сообщество и вовлекли в него других лиц", сообщил представитель ведомства. Они создали незаконное вооруженное формирование для подготовки нападений на силовиков, проходили обучение изготовлению взрывных устройств, правилам обращения с взрывными устройствами, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"В марте 2019 года обвиняемые, облив бензином, подожгли автомобили сотрудника полиции и местного жителя, а также планировали совершить убийство местной жительницы", - рассказали ранее в управлении СКР по Дагестану.

Сегодня Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал всех подсудимых виновными. Турену Магомедрзаеву назначено 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Давуду Исрафилову и Рамазану Абдурахманову - 8 лет, каждому из них также назначен штраф в 30 тысяч рублей, Арсену Джалалову назначено 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 20 тысяч рублей. Двоим несовершеннолетним подсудимым было назначено по 7 лет и 8 месяцев со штрафом в 20 тысяч рублей каждому. Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии общего режима, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Комментариев осужденных или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Уголовное дело в отношении шести жителей Дагестана поступило в суд 6 ноября 2020 года, слушания по существу начались в феврале, процесс занял 25 заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону 17 декабря приговорил к пяти годам колонии уроженца Дагестана Мурада Дадашева, признав оправданием терроризма его публикации в интернете.