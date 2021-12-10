Анастасия Кашкина. Кадр видео Настоящее время https://ru.krymr.com/a/31380106.html

10 декабря 2021, 06:27

Журналистка объяснила эмиграцию в Грузию угрозами из-за расследования в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Журналистке интернет-издания "Сота" Анастасии Кашкиной пришлось эмигрировать в Грузию из-за угроз и слежки за ней после публикации расследования об ограблении и попытке убийства в феврале этого года предпринимателя и его друга в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля близ жилого дома на улице Октябрьской в Кизляре произошла стрельба. Два человека выстрелили в двух жителей Кизлярского района 36 и 42 лет, а затем скрылись на двух машинах. Пострадавшие госпитализированы с множественными травмами, огнестрельным ранением в области бедра и травматическим ранением в область головы. Полиция после инцидента начала розыск двоих подозреваемых в хулиганстве, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Журналистка интернет-издания "Сота" Анастасия Кашкина, ранее эмигрировавшая из России в Грузию, заявила о причинах отъезда. Девушка утверждает, что после публикации в июле этого года расследования об ограблении и попытке убийства предпринимателя и его друга в Дагестане ей начали поступать угрозы, а также она заметила за собой слежку, сообщило 9 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

В июле Анастасия Кашкина на сайте издания "Сота" выпустила расследование о покушении на убийство в дагестанском Кизляре 23 февраля на руководителя транспортной компании Сураката Лабазанова и его друга Омара Тамулова. На них напали восемь человек с огнестрельным оружием, еще двое сидели в машинах, нападавшие похитили наличные деньги в сумме 11 миллионов рублей. В своем расследовании журналистка назвала имена участников и заказчиков нападения, а также их покровителей в силовых структурах.

Анастасия Кашкина занялась этим расследованием из-за фактического уклонения, по ее мнению, правоохранительных органов от расследования нападения. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Двое нападавших оформили явку с повинной, им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но, несмотря на меру пресечения, они, не скрываясь, посещают общественные места, говорится в расследовании.

После публикации расследования Кашкиной стали поступать угрозы в инстаграм-аккаунт, заявила журналистка в опубликованной 9 декабря на сайте издания "Сота" статье. Затем ее знакомый, направляясь к ней в гости, заметил за собой слежку и опознал в следивших участников нападения на Лабазанова и Тамулова.

К журналистке также стали приходить угрозы в ее личных аккаунтах в социальных сетях. Потом уже сама девушка заметила припаркованный у ее дома автомобиль, в котором находился один из фигурантов расследования. Опасаясь за свою безопасность, Анастасия Кашкина уехала из России и через Армению добралась до Грузии, где сейчас и находится, написала сама журналистка.

* организация (издание) внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

Примечание:

"Пользователи Instagram раскритиковали участников инцидента со стрельбой в Избербаше", "Уроженец Дагестана арестован по делу о стрельбе в "Москва-Сити", "Драка со стрельбой стала продолжением политического кризиса в Цунтинском районе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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